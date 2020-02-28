с чего всё началось

По данным Forbes, 5 богатейших россиян за 1 день потеряли $6 млрд. Об этом пишет газета «Известия». Уточняется, что это связано эпидемией коронавируса COVID-19.

Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

Политика Украина не станет праздновать День Победы 9 мая Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".

Происшествия В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной "Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.

Общество Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.

Общество В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА "Новости".