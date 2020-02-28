Экономика

Мой БрянскМой БрянскПятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

По данным Forbes, 5 богатейших россиян за 1 день потеряли $6 млрд. Об этом пишет газета «Известия». Уточняется, что это связано эпидемией коронавируса COVID-19.
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Суммарное состояние пяти богатейших российских бизнесменов за сутки резко снизилось на фоне распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
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