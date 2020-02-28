Экономика

ИзвестияИзвестияПятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии. Об этом свидетельствуют данные Forbes, опубликованные 28 февраля.
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Суммарное состояние пяти богатейших российских бизнесменов за сутки резко снизилось на фоне распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time
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РИА Новости10:46

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Пять богатейших россиян потеряли за сутки $6 млрд из-за коронавируса

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URA.Ru07:52

Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

Forbes06:33
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