Экономика
ИзвестияПятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса
Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии. Об этом свидетельствуют данные Forbes, опубликованные 28 февраля.
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Суммарное состояние пяти богатейших российских бизнесменов за сутки резко снизилось на фоне распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time.РИА Новости10:46
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Из статьи: При президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Турция обновила эту уникальную технику торга, умудрившись направить один пистолет в сторону Запада, а другой прижать к собственному виску.
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Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
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«КамАЗ» допускает возможность слияния или обмена активами с «Соллерсом» в рамках создания альянса производителей авто, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «КамАЗа» Сергея Когогина.
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Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
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На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
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Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский созывает 4 марта внеочередное заседание Верховной рады, чтобы заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.
Армия и оружие
Коронавирус вынудил США закрыть крупнейшую военную базу за рубежом
США временно закрыли крупную военную базу в Южной Корее из-за распространения в стране коронавируса COVID-2019, сообщает в пятницу, 28 февраля, газета Financial Times.
Армия и оружие
Калиброносные корабли вошли в Средиземное море
Российские фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" вошли в Средиземное море.
Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
Армия и оружие
Небензя заявил о праве сирийской армии отвечать на атаки террористов
Сирийская арабская армия (САА) имеет полное право отвечать на удары террористов на своей территории.
Происшествия
Пилот упавшего в Астраханской области вертолёта погиб
Место падения вертолёта в Наримановском районе Астраханской области обнаружено спасателями, пилот машины погиб.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Снижение курса рубля происходит в первую очередь из-за снижения цен на нефть.
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В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
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Армия и оружие
Снайпер ликвидировал предателя Донбасса
Общество
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Специалист по астрологии Павел Глоба рассказал россиянам о прогнозах звезд на, пожалуй, самый приятный день недели - пятницу.
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«Крылья Советов» упустили победу над «Оренбургом»
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Более 1000 свердловских врачей перешли из госбольниц в частные клиники
В Свердловской области за последние 2 года из государственных больниц и поликлиник уволилось более 1000 врачей, чтобы перейти на работу в частные клиники.