Экономика
ИзвестияПятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса
Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии. Об этом свидетельствуют данные Forbes, опубликованные 28 февраля.
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с чего всё началось
Суммарное состояние пяти богатейших российских бизнесменов за сутки резко снизилось на фоне распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time.РИА Новостивчера в 10:46
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Первый случай коронавируса выявлен в Белоруссии
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Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
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В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
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Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
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В сети появились постеры экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович
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Состояние находящихся на карантине в Казани восьми эвакуированных с лайнера Diamond Princess туристов, трое их которых являются инфицированными коронавирусом, «врачи оценивают как удовлетворительное».
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