с чего всё началось

Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии. Об этом свидетельствуют данные Forbes, опубликованные 28 февраля.

Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

Политика Украина не станет праздновать День Победы 9 мая Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".

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Политика Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Эрдогана Лавров отметил, что Москва подтверждает «полную приверженность договоренностям», которые были достигнуты между турецким и российским лидером по вопросам действий в зоне деэскалации в Идлибе, и Россия приносит соболезнования Турции в связи с гибелью турецких военных в Сирии.

Здоровье В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями Около 16 тысяч человек с редкими (орфанными) заболеваниями живут в России, около 7,5 тысяч из них - дети, Минздрав на обеспечение пациентов наиболее дорогими лекарствами в 2020 году выделил более 61 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

Политика Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".

Гаджеты OnePlus 7T Pro назвали лучшим смартфоном MWC 2020 Основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) подтвердил, что именно их гаджет OnePlus 7T Pro стал победителем в номинации «Лучший смартфон».

Политика Зеленский созывает внеочередное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.

Здоровье Состояние больных коронавирусом в Казани остается удовлетворительным Состояние находящихся на карантине в Казани восьми эвакуированных с лайнера Diamond Princess туристов, трое их которых являются инфицированными коронавирусом, «врачи оценивают как удовлетворительное».