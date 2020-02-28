с чего всё началось

Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии. Об этом свидетельствуют данные Forbes, опубликованные 28 февраля.

Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

Политика Граждан Украины с 1 марта перестанут выпускать в Россию без загранпаспорта Украинские граждане с 1 марта 2020 года не смогут пересечь государственную границу с Российской Федерацией в привычном порядке, имея лишь паспорт или свидетельство о рождении, сообщает 28 февраля украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Шоу-бизнес Иван Телегин отметил день рождения с любовницей Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.

Гаджеты Белорус разблокировал китайский смартфон отрезанным пальцем Житель Белоруссии Павел Виноградов разблокировал смартфон при помощи отрезанного пальца. О своем эксперименте Павел рассказал в Facebook.

Музыка Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.

Космос Китайский аппарат изучил грунт Луны Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.