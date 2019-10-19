с чего всё началось

Возгорание произошло в жилом доме в Ростове Ярославской области, в результате погибли шесть человек, в том числе пятеро детей. Об этом 10 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона. Огонь вспыхнул в доме по адресу: улица Ленинская, 13.

Пятеро детей и один взрослый погибли при пожаре в Ярославской области

Политика В РПЦ уточнили, где узнать, какие поездки в Грецию благословляются Церковью "Вы можете обратиться ко мне, в отдел внешних церковных связей, в паломническую службу Русской православной церкви", - сказал митрополит Иларион в воскресенье в эфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24", отвечая на вопрос ведущей, как разобраться, можно ли поехать в Грецию в паломническую поездку, какие храмы можно посещать, где причащаться и венчаться.

Шоу-бизнес Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.

Хоккей Данис Зарипов побил Линуса Умарка в «Зеленом дерби» Сегодня во втором периоде матча "Салават Юлаев" - "Ак Барс" состоялась драка между 38-летним капитаном "Ак Барса" Данисом Зариповым и лидером уфимского клуба Линусом Умарком.

Шоу-бизнес Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.

Происшествия В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.

Общество Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.

Общество Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».

Футбол «Эвертон» на своем поле обыграл «Вест Хэм» В следующем туре Эвертон в гостях сыграет против Брайтона, а Вест Хэм дома встретится с Шеффилд Юнайтед.

Игры Стратегия Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ EGS и Xbox One Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ. Игра уже доступна в раннем доступе Epic Games Store и Xbox One.

Политика Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.

Космос NASA показало «портал в другое измерение» Галактика NGC 4380 выглядит как кадр из фантастического фильма, закручиваясь, как портал в другое измерение, — отметили в NASA.

Экономика Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян родила дочку Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

Происшествия В Петербурге обрушился строящийся паркинг Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Теннис Скончался известный теннисист Александр Волков На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.

Общество Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.

Игры Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.

Спорт Женская сборная России по биатлону лишилась квоты на Кубке мира Квота российской женской команды на Кубке мира по биатлону в сезоне-2019/20 сократилась после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации Маргариты Васильевой.

Происшествия Пятилетняя россиянка погибла в Турции Пятилетняя россиянка погибла в Турции, сообщает РИА Новости. Трагедия произошла в провинции Анталья, расположенной в южной части страны.

Футбол В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.