Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республики Яков Осадчий. По его словам, дети нашли оружейный схрон украинских военных и решили поиграть.
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