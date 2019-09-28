Происшествия
РИА НовостиПятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республики Яков Осадчий. По его словам, дети нашли оружейный схрон украинских военных и решили поиграть.
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Такой вы её ещё не видели! В Екатеринбурге показали, что снилось спящей красавице до поцелуя принца
Екатеринбург Онлайн 22:06
Политика
Трамп показал Порошенко в видео о коррупции
Видео начинается с того, что в кадре появляются бывший вице-президент США Джо Байден и экс-президент Украины Петр Порошенко.
Lenta.ru 09:47
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье на филиппинском острове Минданао, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости 22:32
Здоровье
Геронтолог рассказал, как замедлить старение
Вечерняя Москва 26 сентября в 06:33
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Политика
Facebook и WhatsApp обяжут передавать данные британской полиции
США и Великобритания договорились, что Соединенные Штаты не смогут проводить расследования в отношении британских граждан.
REGNUM 17:43
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в США
По меньшей мере пятеро получили ранения в субботу, 28 сентября, в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд).
Известия 17:04
Происшествия
В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом
Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
Life.ru 20:28
Политика
Президент Грузии заговорила о возможности диалога с Россией
«Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», - считает президент Грузии.
Аргументы недели 04:28
Экономика
Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома
Российское правительство предложило определить правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы автомобильной промышленности утилизационный сбор.
РБК 13:13
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Политика
В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия 21:37
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова снимется в новом сезоне «Битвы экстрасенсов»
Балерина Анастасия Волочкова, неустанно эпатирующая публику, снимется в очередном сезоне мистического телешоу «Битва экстрасенсов», участники которого будут проверять свои экстраординарные способности.
Bimru.ru вчера в 08:48
Наука
Частицы пластика нашли в чайных пакетиках
Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.
Москва 24 21:23
Футбол
Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом»
Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.
РБК 14:10
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Экономика
Киргизия попросила Россию увеличить лимиты на денежные переводы
Киргизия попросила Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в эту страну, сообщил посол страны Аликбек Джекшенкулов.
РИА Новости 08:22
Общество
Медведев поручил пересмотреть потребительскую корзину
Переход на потребительскую корзину с базовым продуктовым набором поручил проработать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
REGNUM вчера в 05:20
Здоровье
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Отмечается, что для здоровья сердца необходимо ограничить потребление жирного мяса и сахара.
RT на русском 20:42
Политика
Палата представителей США отклонила резолюцию против импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:20
Космос
Apple выпускают свой сериал про альтернативную историю NASA
DixiNews вчера в 13:47
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Авто
Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске
Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
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Волейбол
Российские волейболистки проиграли сборной США на Кубке мира
РБК вчера в 08:29
Наука
Противогрибковое вещество активно борется со стафилококком
Японские ученые смогли синтезировать из гриба ушарелид – вещество, которое показало активность против грибков и золотистого стафилококка с множественной лекарственной устойчивостью.
Goroday.ru 19:03
Происшествия
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
РИА Новости 13:47
Политика
Эрдоган предложил США купить ЗРК Patriot
Мойка78 вчера в 23:57