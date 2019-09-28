Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республики Яков Осадчий. По его словам, дети нашли оружейный схрон украинских военных и решили поиграть.

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

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