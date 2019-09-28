Происшествия
РИА НовостиПятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республики Яков Осадчий. По его словам, дети нашли оружейный схрон украинских военных и решили поиграть.
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Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru 26 сентября в 05:38
Происшествия
Израильские полицейские и пожарные приехали в Умань спасать хасидов
Эксперты по пожарной безопасности министерства общественной безопасности Израиля сразу начали активную профилактическую работу среди хасидов, в частности детей, проведя информационно-разъяснительный рейд.
Украина.ру вчера в 10:48
Происшествия
Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в США
В американском штате Мэриленд неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 17:58
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году
В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.
Деловое.ТВ 26 сентября в 02:07
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста 03:43
Футбол
Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что никого не хотел обидеть своими словами в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
RT на русском 16:32
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Авто
Mitsubishi показал новые Pajero Sport и ASX для России
В базе Федерального института промышленной собственности появились изображения рестайлинговых внедорожника Pajero Sport и кроссовера ASX.
Российская газета вчера в 08:07
Происшествия
Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
Известия 16:39
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
РИА Новости 17:46
Политика
CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС вчера в 19:54
Кино
Человек-паук остался в киновселенной Marvel
Человек-паук остался в киновселенной Marvel после состоявшейся сделки правообладателя Sony со студией Кевина Файги.
Газета.Ru вчера в 16:30
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Политика
Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции
Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Армия и оружие
The National Interest (США): у России есть одна возможность для обнаружения и уничтожения малозаметных F-22 и F-35 (The National Interest)
ИноСМИ 25 сентября в 17:16
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости вчера в 10:07
Политика
В Кремле поддержали запрет курения на балконах
В Кремле поддержали изменения в правилах противопожарного режима, введенные 25 сентября, которые запрещают курение на балконах.
Москва 24 вчера в 06:10
Армия и оружие
На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России
Видео ракетного запуска издание называет "страшным моментом", а саму ракету Х-35 характеризует как "смертоносное оружие" причем в "новейшем воплощении".
Российская газета 04:58
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 07:22
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 15:46
Здоровье
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Космос
Американцы: Венера могла быть курортной планетой
Rusargument 08:29
Политика
Опрос: почти половина американцев поддерживают импичмент Трампа
Почти половина опрошенных граждан США поддерживают проведение процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
РЕН ТВ 00:06
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10