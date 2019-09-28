Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республики Яков Осадчий. По его словам, дети нашли оружейный схрон украинских военных и решили поиграть.
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В ЛНР при взрыве гранаты украинских боевиков пострадали пятеро детей

РБК15:05

В ЛНР при взрыве гранаты пострадали пять детей

RT на русском14:15

В ЛНР пятеро детей пострадали в результате взрыва гранаты

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Московский Комсомолец13:37

Пятеро детей ранены при взрыве гранаты в ЛНР

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В ЛНР пятеро детей подорвались на гранате ВСУ

ИА Новороссия12:36

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

РИА Новости12:33
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
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Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
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The National Interest (США): у России есть одна возможность для обнаружения и уничтожения малозаметных F-22 и F-35 (The National Interest)

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Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
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Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
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Американцы: Венера могла быть курортной планетой

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Почти половина опрошенных граждан США поддерживают проведение процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
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Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
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Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

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