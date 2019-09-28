Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республики Яков Осадчий. По его словам, дети нашли оружейный схрон украинских военных и решили поиграть.

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

Здоровье В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.

Экономика В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.

Футбол Сергей Семак: «Отношусь к VAR положительно. Оба гола отменены по делу» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о проигранном матче чемпионата России против «Локомотива» (0:1). По ходу встречи арбитр Михаил Вилков отменил голы Федора Смолова и Роберта Мака после консультации и просмотра видеоповтора.

Футбол Атлетико — Реал 0:0 (1-й тайм) «Атлетико» и «Реал» озвучили стартовые составы на дерби в рамках 7-го тура чемпионата Испании.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.

Политика МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.

Происшествия Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.

Политика В Стамбуле пытаются решить судьбу Сирии без сирийцев Звучат призывы о борьбе с терроризмом, а также опасения, что активизация боевых действий в Идлибе приведет к волне беженцев на территорию Турции.

Политика Пушков предрек Зеленскому трения с Берлином Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что после публикации стенограммы телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, украинского лидера Владимира Зеленского могут ждать «трения с Берлином».

Политика Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского Напомним, накануне Юлия Мендель оттолкнула украинского журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда он на улице пытался задать вопросы Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Богдану.

Политика Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.

Футбол Гаттузо опроверг слухи о тренерской работе в России Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо опроверг слухи о работе в одном из российских клубов.

Политика В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.

Наука Ученые выяснили, что препятствует появлению рака Ученые из университета Ливерпуля установили неожиданную закономерность. В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака.

Политика В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.

Футбол Крыховяк признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Зенит» Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Общество Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".