Происшествия
РИА НовостиПятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республики Яков Осадчий. По его словам, дети нашли оружейный схрон украинских военных и решили поиграть.
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Здоровье
В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию
Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Экономика
В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ
В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.
Российская газета вчера в 08:28
Футбол
Сергей Семак: «Отношусь к VAR положительно. Оба гола отменены по делу»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о проигранном матче чемпионата России против «Локомотива» (0:1). По ходу встречи арбитр Михаил Вилков отменил голы Федора Смолова и Роберта Мака после консультации и просмотра видеоповтора.
Sportbox.RU 14:39
Футбол
Атлетико — Реал 0:0 (1-й тайм)
«Атлетико» и «Реал» озвучили стартовые составы на дерби в рамках 7-го тура чемпионата Испании.
Sportbox.RU 14:11
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru 09:19
Политика
МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана
Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
Взгляд.ру 12:18
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 12:34
Политика
В Стамбуле пытаются решить судьбу Сирии без сирийцев
Звучат призывы о борьбе с терроризмом, а также опасения, что активизация боевых действий в Идлибе приведет к волне беженцев на территорию Турции.
Новостной фронт 09:53
Политика
Пушков предрек Зеленскому трения с Берлином
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что после публикации стенограммы телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, украинского лидера Владимира Зеленского могут ждать «трения с Берлином».
SM News 11:23
Политика
Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского
Напомним, накануне Юлия Мендель оттолкнула украинского журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда он на улице пытался задать вопросы Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Богдану.
РЕН ТВ 06:58
Политика
Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции
Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Футбол
Гаттузо опроверг слухи о тренерской работе в России
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо опроверг слухи о работе в одном из российских клубов.
Sportbox.RU 14:26
Футбол
Черышев вышел в стартовом составе «Валенсии» на игру с «Атлетиком»
Евро-футбол.ру 07:15
Шоу-бизнес
Новорожденный внук Снуп Дога умер в возрасте десяти дней
Политика Сегодня 13:17
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия 02:14
Наука
Ученые выяснили, что препятствует появлению рака
Ученые из университета Ливерпуля установили неожиданную закономерность. В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака.
Территория новостей 10:36
Политика
В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну
Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.
Росбалт 06:29
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Футбол
«Крылья Советов» за 2 минуты переиграли «Тамбов»
ГТРК Самара 08:53
Футбол
Крыховяк признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Зенит»
Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
RT на русском 14:27
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Армия и оружие
ДЭПЛ «Колпино» изобразила аварийную подлодку
После обнаружения подлодки со спасательного судна "Коммуна" спустили глубоководный аппарат "АС-28" с аварийной спасательной группой на борту, который пристыковался к объекту и выполнил подъем с глубины "раненых" членов экипажа, которым оказали медпомощь на борту "Коммуны".
Центральный Военно-Морской Портал 26 сентября в 02:18