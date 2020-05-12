с чего всё началось

В настоящее время из горящей больницы Святого Георгия в Северном проезде эвакуировано 150 пациентов и работников. В службе МЧС по региону заявили, что уже известно о пяти погибших. Причины пожара и смерти людей выясняются.

В Петербурге в результате пожара в больнице погибло несколько человек

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