Происшествия

Аргументы неделиАргументы неделиВ Петербурге в результате пожара в больнице погибло несколько человек

В настоящее время из горящей больницы Святого Георгия в Северном проезде эвакуировано 150 пациентов и работников. В службе МЧС по региону заявили, что уже известно о пяти погибших. Причины пожара и смерти людей выясняются.
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с чего всё началось
В МЧС Петербурга пока подтвердили
информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра.
Интерфакс00:46

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Спасатели ликвидировали последствия пожара в больнице Святого Георгия

Петербургский дневник02:55

В Петербурге ликвидировали открытое горение в больнице Святого Георгия

РИА Новости02:14

Пять человек погибли в Петербурге при пожаре в больнице, где лечатся люди с коронавирусом

Эхо Москвы02:03

Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице

Интерфакс00:46

Стало известно, когда больница святого Георгия возобновит приём пациентов после пожара

78.ru03:48

Все пациенты больницы Святого Георгия после пожара остаются в стационаре

Фонтанка.Ру05:22

Больница Святого Георгия в Петербурге возобновит прием больных к вечеру

ТАСС03:17
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Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
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Здоровье

В Алтайском крае 84 человека выздоровели от коронавируса

За последние сутки 84 жителя Алтайского края полностью поправились от коронавируса.
Толк вчера в 23:49
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Происшествия

Хозяину хосписа в Красногорске предъявлено обвинение

Организатору частного хосписа в Красногорске предъявлено обвинение в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Газета.Ru 05:25
Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
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Происшествия

При пожаре в Петербурге погибли пациенты из одной палаты

При пожаре в реанимации больницы Святого Георгия погибли больные из одной палаты, в соседних помещениях люди не пострадали, сообщил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко.
Интерфакс 03:36
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Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

RT на русском 03:44
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Игры

Бывшие разработчики Apex Legends основали студию Gravity Well

Вашингтон, 12 мая 2020, 02:27 — REGNUM Разработчики Дрю Маккой и Джон Ширинг, создававшие многопользователький шутер Apex Legends, основали студию Gravity Well.
REGNUM вчера в 19:27
1
Общество

Власти Москвы объяснили необходимость ношения масок и перчаток

Носить маски и перчатки в общественных местах необходимо, поскольку у большинства заболевание COVID-19 протекает бессимптомно.
Известия 05:03
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Здоровье

На Кубани выявлено более двух тысяч носителей коронавируса

Краснодар, 11 мая 2020, 10:57 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, данные опубликовал 11 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 03:57
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Общество

Кондратьев: решение продлить карантин на Кубани до 23 мая сохраняется

По результатам совещания, режим карантина был продлен до 23 мая.
Кубань 24 05:21
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Происшествия

Три человека подорвались на военном полигоне под Кемерово

Газета.Ru 03:33
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Авто

Автоэксперт объяснил разницу между видами моторного топлива

Среди водителей бытует мнение, что отличие между моторным топливом АИ-92, АИ-95 и АИ-98 объясняется разницей в его качестве – чем дороже, тем выше качество бензина.
Толк вчера в 12:39
Общество

Один из основателей Lamoda перейдет на работу в «Магнит»

Вместе с Янсеном перейдут еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda: директором по трансформации ретейлера станет Пол Роговски, директором по аналитике и управлению данными — Фабиан Шефер, директором по информационным технологиям — Валентин Щитов и директором по инновационному развитию и партнерству — Павел Орлов.
РБК 03:10
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Игры

Ремастер Mafia II готовится к выходу

Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
The GEEK вчера в 12:53
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Экономика

Норвегия решила распечатать «кубышку»

По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов.
BFM.ru 10 мая в 08:38
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Кино

Онлайн-кинотеатр Okko впервые покажет мультфильм «Викинг Вик»

iReactor 03:27
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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Происшествия

Жертв изнасилования обвиняют в нарушении режима самоизоляции в Красноярске

Сотрудники полиции Красноярска составили материалы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, обратившихся к патрульным после перенесенного сексуального насилия.
Газета.Ru 04:34
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Кино

Критики разгромили «Лицо со шрамом» с Томом Харди

В интернете и профильных изданиях появились первые отзывы критиков на фильм «Лицо со шрамом» (Capone) Джоша Транка.
Культуромания 05:09
Общество

Путин назвал меры поддержки семей с детьми

RT на русском вчера в 09:53
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Автоспорт

Феттель покинет «Феррари» в конце сезона

Четырехкратный чемпион мира отверг предложенные командой условия, и после окончания сезона Феттель покинет команду.
Российская газета 01:15
Музыка

«Евровидение-2020» пройдёт в онлайн-формате

Городовой 05:19
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Общество

Коронавирус: во Владимирской области заболели 1387 человек

По данным регионального Роспотребнадзора на территории Владимирской области на 10 утра 12 мая лабораторно подтвердили 61 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Молва 04:25
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Фигурное катание

Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе

Российская газета 04:33
Спорт

Уткин раскритиковал людей, потерявших деньги в финансовой пирамиде

Комментатор и блогер Василий Уткин раскритиковал людей, которые потеряли деньги в инвестиционном фонде «Гафаров и партнёры».
Metaratings 05:05
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
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Шоу-бизнес

«Илья меня любил»: Екатерина Климова чувствует вину перед бывшим мужем

В разговоре с Борисом Корчевниковым Климова честно созналась: чувствует свою вину перед бывшим мужем до сих пор, а их расставание было очень эмоциональным.
Bimru.ru 04:51
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Политика

Путин заявил об окончании нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин, открывая онлайн-совещание по коронавирусу, заявил, что период нерабочих дней в России завершен.
Газета.Ru 01:32
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Общество

В России за сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев коронавируса.
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