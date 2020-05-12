Происшествия

ТАССТАССЗагоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу подтвердили
, что пожар случился на шестом этаже медучреждения на Северном проспекте, но количество пострадавших не уточнили.
Vademecum01:57

Подробнее о событии

Причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге могло стать возгорание аппарата ИВЛ

Эхо Москвы03:34

Пожар в коронавирусной реанимации в Петербурге потушили

Телеканал 360°02:37

Пожарных, принимавших участие в тушении огня в больнице Святого Георгия, продезинфицировали по выходе из здания

Фонтанка.Ру01:52

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

ТАСС03:28

Прокуратура начала проверку петербургской больницы после пожара в реанимации

Интерфакс01:43

Стало известно, когда больница святого Георгия возобновит приём пациентов после пожара

78.ru03:48

Пожар в петербургской больнице мог начаться из-за возгорания аппарата ИВЛ

РИА Новости03:44
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Общество

В РФ за сутки зарегистрировано 11,6 тысяч новых случаев коронавируса

Всего в РФ зарегистрировано 221 344 случаев (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Интерфакс вчера в 03:40
33
Шоу-бизнес

Влад Соколовский заразился коронавирусом

Вокруг ТВ вчера в 19:22
5
Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
283
Политика

В Крыму назвали условия Климкина для «возвращения» полуострова бредом

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом варианты "возвращения" полуострова, которые обозначил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
РИА Новости 02:13
2
Общество

Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми

На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать.
РБК 03:24
3
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
254
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
16
Здоровье

Алтайский Минздрав будет рекомендовать послабление карантинных мер

Со слов Попова, возможность смягчения ограничительных мер обусловлено тем, что темп прироста заболевших в крае 4,8% на фоне 5,1% по стране.
Московский Комсомолец 01:50
Общество

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
29
Общество

Один из основателей Lamoda перейдет на работу в «Магнит»

Вместе с Янсеном перейдут еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda: директором по трансформации ретейлера станет Пол Роговски, директором по аналитике и управлению данными — Фабиан Шефер, директором по информационным технологиям — Валентин Щитов и директором по инновационному развитию и партнерству — Павел Орлов.
РБК 03:10
Общество

В Татарстане выявили 71 новый случай коронавируса

В Татарстане зафиксировали 71 новый случай коронавируса, говорится в сообщении оперштаба по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ Казань 03:54
131
Здоровье

В Алтайском крае 84 человека выздоровели от коронавируса

За последние сутки 84 жителя Алтайского края полностью поправились от коронавируса.
Толк вчера в 23:49
9
Общество

Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом

Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва вчера в 16:02
161
Общество

В Москве начал действовать масочный режим

С 12 мая в Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим.
Российская газета 00:33
241
Общество

Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции

Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости вчера в 14:05
37
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 10 мая в 04:28
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Политика

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
519
Общество

В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
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Технологии

База авторов «Живого журнала» оказалась в открытом доступе

База содержит идентификатор пользователя, адрес электронной почты, ссылку на профиль пользователя и пароль от его блога.
Ведомости вчера в 16:42
1
Общество

Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей

11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил выплатить в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет включительно в качестве поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Саминвестор 01:34
482
Общество

Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области

vKurske.com 03:30
11
Общество

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
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Театры

В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева

Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра.
Российская газета вчера в 11:27
4
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
223
Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
129
Общество

В ЦАГИ рассказали о двигателе нового сверхзвукового авиалайнера

Стало известно, каким, вероятнее всего, будет облик двигателя, предназначенного для нового сверхзвукового авиалайнера.
РЕН ТВ вчера в 20:14
23
Экономика

СМИ узнали о роли «Роснефти» в покупке «Ведомостей»

Газета «Ведомости» была приобретена в кредит, права требования по которому находятся у банка «Роснефти».
Компания 03:24
Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей

OAnews вчера в 01:32
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Главное