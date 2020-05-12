с чего всё началось

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

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