Населенный пункт, из которого ВФУ регулярно обстреливали Донецк на протяжении конфликта, является ключом к укрепрайону украинских сил в Авдеевке и стратегически важен для будущего формирования "котла".
Количество сделок с первичными апартаментами в "Москва-Сити" в январе-июне 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года снизилось на 55% - до 66, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank Russia.
Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер, чтобы пресечь сепаратистские настроения, ядерного оружия при этом на повестке нет, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.