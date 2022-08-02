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Пятеро украинских военных сдались в плен силам ДНР

В Народной милиции ДНР заявили, что пятеро украинских военных сдались в плен силам Донецкой Народной Республики.
RT на русском
Военне ведомство республики сообщает, что союзные силы успешно развивают наступление на Авдеевском направлении в рамках спецоперации по освобождению Донбасса.
Силовой блок
Населенный пункт, из которого ВФУ регулярно обстреливали Донецк на протяжении конфликта, является ключом к укрепрайону украинских сил в Авдеевке и стратегически важен для будущего формирования "котла".
ТАСС
В настоящее время военные зачищают окопы после прорыва первой линии обороны противника.
Lenta.ru

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Пятеро украинских военных сдались в плен силам ДНР
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Народная милиция ДНР: в поселке Пески под Донецком пятеро военных ВСУ сдались в плен
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