Экономика

КомпанияКомпания«Пятерочка» и «Магнит» вернут штрафы для поставщиков

Российский ритейлер X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») уведомил своих партнеров о возвращении системы штрафов за недопоставку товаров. Мораторий на штрафы перестанет действовать с 6 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ритейлера.
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Торговые сети начали отменять мораторий на штрафы для поставщиков всех товаров

ТАСС09:44

Крупнейшие сети магазинов снова начнут наказывать за недопоставку

Комсомольская правда09:28

Крупнейшие сети магазинов вернули штрафы для поставщиков

Ведомости06:33

Крупнейший ретейлер отказался от моратория на штрафы для поставщиков

РБК08:16

Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку

Коммерсантъ07:35

«Пятерочка» и «Магнит» вернут штрафы для поставщиков

Компания07:23

Х5 вернет штрафы за недопоставку товаров для части поставщиков

Интерфакс08:45
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Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
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Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
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Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

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Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК 09:32
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
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Беглов подписал несколько законов для эффективного противодействия коронавирусу

В четверг, 2 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал несколько законов для эффективной реализации мер по противодействию распространению COVID-19.
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Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

Газета.Ru 12:43
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Здоровье

Главный психиатр Минздрава назвал способы пережить стресс от самоизоляции

В переходный период, по словам Кекелидзе, человек обретает способность анализировать ситуацию и выстраивать свое поведение в изменившихся условиях.
РБК 14:13
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В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
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В Москве скончались еще пять пациентов с коронавирусом

В российский столице умерли еще пять пациентов с коронавирусом.
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Магазины, реализующие табачную и алкогольную продукцию, продолжат работать в обычном режиме.
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«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
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Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Футбол

«Зенит» поможет ветеранам клуба, находящимся на самоизоляции

«Зенит» организует акцию поддержки ветеранов клуба, которые вынуждены находиться на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
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Сегодня Владимир Путин вновь обратился к народу в связи с распространением коронавирусной инфекции в России.
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Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.
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Первый самолет с помощью из России прибудет в Сербию 3 апреля

По итогам разговора пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.
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Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

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Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

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REGNUM 06:22
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