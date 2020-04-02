Экономика
Компания«Пятерочка» и «Магнит» вернут штрафы для поставщиков
Российский ритейлер X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») уведомил своих партнеров о возвращении системы штрафов за недопоставку товаров. Мораторий на штрафы перестанет действовать с 6 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ритейлера.
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Политика
Путин предоставил главам регионов дополнительные полномочия
Президент РФ Владимир Путин в связи с распространением коронавируса дал главам регионов новые полномочия.
DP.RU 10:11
Политика
Главы Коми и Архангельской области ушли в отставку
Главы Архангельской области Игорь Орлов и Республики Коми Сергей Гапликов подали в отставку.
РИА Новости 10:27
Общество
Британская медсестра рассказала о страданиях пациентов с коронавирусом
19-летняя медсестра Люси Хатчингс из Великобритании рассказала о тяжелой обстановке из-за коронавируса в госпитале, в котором она работает.
Телеканал 360° вчера в 20:31
Политика
Владимир Путин продлил нерабочий режим в России до конца апреля
Нерабочий режим продлен до 30 апреля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время повторного обращения в связи с коронавирусом.
Агентство нефтегазовой информации 10:08
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не закупать продукты про запас
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию и покупке продуктов в период изоляции из-за пандемии коронавируса.
Ведомости вчера в 23:42
Происшествия
Два генерала МВД задержаны по делу о получении взятки
Два заместителя начальника следственного департамента Министерства внутренних дел (МВД) России Александр Краковский и Александр Бирюков задержаны по делу о получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 09:21
Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета вчера в 12:02
Общество
Голикова предложила продлить карантин в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нерабочую неделю и режим самоизоляции необходимо продлить.
Газета.Ru вчера в 13:39
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Энергетика
Новак: Россия не планирует наращивать добычу нефти
Россия не планирует увеличивать объемы добычи нефти, условия на рынке для этого неподходящие.
Комсомольская правда 07:06
Политика
Рейтинг Зеленского продолжает падать
Киев, 2 апреля 2020, 15:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский продолжает терять популярность у граждан страны.
REGNUM 08:19
Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Общество
Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 6,6 млн
В США 6,648 млн граждан впервые подали заявки на пособие по безработице на фоне распространения коронавируса.
Газета.Ru 09:57
Энергетика
Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель
При расчете бюджета на 2020-й год правительство закладывало цену в 42 доллара за баррель Urals.
Эхо Москвы 06:32
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Единоборства
Дана Уайт: «Все и так знали, что Хабиб не будет драться с Фергюсоном»
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал информацию об отмене главного боя UFC 249 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Спорт-Экспресс 01:29
Игры
Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России
iReactor вчера в 06:13
Здоровье
Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Москва 24 07:07
Происшествия
Автора фейка о «закрытии» Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч
Суд оштрафовал жительницу Екатеринбурга на 30 тыс. рублей за публикацию фейка о том, что власти якобы закрывают город из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 10:33
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Известия 06:13
Общество
Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка»
Российский бизнесмен Олег Тиньков 19 марта передал свои права владения акциями TCS Group в семейный траст, в ближайшие недели банкир намерен покинуть пост главы совета директоров "Тинькофф банка", говорится в заявлении банкира.
РИА Новости 10:12
Здоровье
Новый министр здравоохранения Омской области в первом интервью расставила приоритеты в работе
Новый министр здравоохранения Омской области дала первое интервью.
12 Канал Омск 06:58
Футбол
Смолов рассказал, чем отличаются чемпионат России и Испании
30-летний нападающий сыграл в чемпионате Испании шесть матчей и забил один гол.
Советский спорт 08:53
Здоровье
Областную больницу полностью продезинфицируют
Пациенты будут выписаны или переведены в другие медучреждения. Всех их, а также весь медперсонал облбольницы протестируют на коронавирус.
IvanovoNews 06:10
Общество
РБК назвал альтернативные сценарии проведения парада Победы
Российские власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы в Москве из-за пандемии коронавируса, сообщает РБК.
РИА Новости 03:30
Авто
Стартовало производство самого большого кроссовера Volkswagen
Китайское СП FAW-Volkswagen запустило производство нового полноразмерного кроссовера, который превзойдет Teramont по габаритам и станет самым крупным SUV немецкой марки.
Автоновости дня 04:20
Общество
Собянин утвердил штрафы за нарушение карантина
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки в КоАП, которые вводят штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:43
Спорт
У главного тренера сборной России по гимнастике выявлен коронавирус
"Полжительным оказался тест у гимнаста 2001 года рождения и главного тренера Радионенко", — заявила Ирина Винер-Усманова.
Вести.Ru 10:50
Общество
В Крыму запретили ездить на автомобилях
В период действия режима карантина ездить на автомобилях запрещается, сообщила вице-премьер РК Юлия Жукова на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавируса в Крыму.
ForPost 07:15