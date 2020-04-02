Российский ритейлер X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») уведомил своих партнеров о возвращении системы штрафов за недопоставку товаров. Мораторий на штрафы перестанет действовать с 6 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ритейлера.

«Пятерочка» и «Магнит» вернут штрафы для поставщиков

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