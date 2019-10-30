Политика

Lenta.ruLenta.ruПятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев. Об этом сообщает Carta de Mocambique со ссылкой на анонимные источники.
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Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

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Джихадисты отрезали головы русским бойцам из ЧВК Вагнера

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