Политика

Lenta.ruLenta.ruОбъяснены зверства при расправе над бойцами ЧВК Вагнера в Мозамбике

Ранее в посольстве России сообщили, что у дипмиссии нет данных о гибели в Мозамбике пяти россиян. О расправе над наемниками из ЧВК Вагнера сообщило 30 октября издание Carta de Moçambique. По его данным, это произошло 27 октября в провинции Кабу-Делгаду в результате нападения повстанцев.
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с чего всё началось
Ранее на этой неделе онлайн-издание Carta de Moçambique сообщило
, что 27 октября в результате нападения мятежников погибли 20 военнослужащих Мозамбика и пятеро российских наемников.
Интерфакс03:45

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Объяснены зверства при расправе над бойцами ЧВК Вагнера в Мозамбике

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Джихадисты отрезали головы русским бойцам из ЧВК Вагнера

Вести.UZ03:06
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 07:01, Ашберн
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