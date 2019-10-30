Политика

Lenta.ruLenta.ruПятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев. Об этом сообщает Carta de Mocambique со ссылкой на анонимные источники.
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В Мозамбике убили пятерых бойцов ЧВК «Вагнер»

Дождьвчера в 17:00

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ruвчера в 16:50

Пресса африканского государства Мозамбик пишет о нападении на бойцов российской частной военной компании «Вагнер»

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СМИ: в Мозамбике погибли пятеро бойцов ЧВК «Вагнер»

Znak.comвчера в 17:26

Carta de Mocambique: в Мозамбике застрелили пятерых бойцов ЧВК «Вагнер»

Медиазонавчера в 16:52

Наёмники из России погибли в Мозамбике

News.ruвчера в 01:57

СМИ Мозамбика вновь сообщили об убийстве бойцов «ЧВК Вагнера»

Новая газета00:48
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Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

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Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
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Газета.Ru вчера в 17:52
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Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
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В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны

RT на русском вчера в 18:46
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Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
REGNUM 00:18
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Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
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Военную авиацию привлекли для поиска пропавших в Приморье рыбаков

В Приморском крае спасатели привлекли к поиску пропавших рыбаков авиацию Восточного военного округа (ВВО).
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Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

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США призвали поторопиться с санкциями против «Северного потока-2»

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Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа

РЕН ТВ вчера в 21:05
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Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
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РБК вчера в 22:36
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Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность

Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
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Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
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Армия и оружие

Норвегия отреагировала на сообщения об операции российских подлодок

Во вторник телерадиокомпания NRK сообщила о том, что российский подводный флот проводит крупнейшую операцию в северной Атлантике с участием 10 подводных лодок, которые пытаются скрытно продвинуться как можно дальше в северных морях.
РИА Новости вчера в 10:31
Кино

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Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда 00:35
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Политика

Пушков о «Северном потоке-2»: «В Варшаве и Киеве могут отдыхать»

Дания дала добро на прокладку Сев.потока-2 в своих водах. Теперь в Варшаве и Киеве могут отдыхать.
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Палата представителей проголосует по резолюции об импичменте Трампу

Резолюцию о процедуре импичмента президенту США Дональду Трампу поставят на голосование в палате представителей конгресса 31 октября.
Красная весна 29 октября в 02:08
Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.
РБК 02:00
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HBO анонсировал приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов

Компания HBO анонсировала десять серий нового приквела "Игры престолов", который расскажет историю семьи Таргариенов.
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На ТНТ показали пародию на Соловьева

Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
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ФК «Чайка» отправил в отставку весь тренерский штаб

Тренерский штаб песчанокопской «Чайки» отправлен в отставку.
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56 часов за рулем и электронные ПТС: какие изменения ждут автомобилистов с 1 ноября

Начиная с 1 ноября текущего года в России заработает сразу несколько новых важных изменений законодательства для автомобилистов.
Car.ru вчера в 01:16
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Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за беспорядков в стране

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и форум ООН по изменению климата СОР 25.
Москва 24 вчера в 11:10
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