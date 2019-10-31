Политика

Lenta.ruLenta.ruПятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев. Об этом сообщает Carta de Mocambique со ссылкой на анонимные источники.
Читать в источнике
Комментировать234
с чего всё началось
Ранее на этой неделе онлайн-издание Carta de Moçambique сообщило
, что 27 октября в результате нападения мятежников погибли 20 военнослужащих Мозамбика и пятеро российских наемников.
Интерфакс03:45

Подробнее о событии

У посольства РФ в Мозамбике нет информации о смерти россиян

News.ru04:18

Объяснены зверства при расправе над бойцами ЧВК Вагнера в Мозамбике

Lenta.ru06:13

Посольство РФ в Мозамбике удивилось информации о гибели пяти россиян

Интерфакс03:45

В Мозамбике несколько дней назад погибли пятеро бойцов ЧВК «Вагнер», — сообщает местная пресса

Эхо Москвы07:03

Посольство России в Мозамбике не получало сообщений о гибели россиян

РИА Новости05:06

В Мозамбике убили пятерых бойцов ЧВК «Вагнер»

Дождьвчера в 17:00

Посольство не получало от властей Мозамбика сообщений о гибели россиян

RT на русском05:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 13:12, Вашингтон

Джихадисты отрезали головы русским бойцам из ЧВК Вагнера

Вести.UZ03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 13:12, Вашингтон
Происшествия

Опубликовано видео допроса убийцы шестилетнего мальчика в Нарьян-Маре

Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео с задержанным за убийство шестилетнего ребенка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) Денисом Поздеевым.
Lenta.ru 10:06
Общество

На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей

На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.
Известия 12:06
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Армия и оружие

Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда вчера в 17:57
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
Хоккей

«Сибирь» одержала шестую победу подряд в КХЛ, обыграв дома ЦСКА

ТАСС Спорт 10:49
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Происшествия

ФСБ задержала директора физического института РАН

Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.
Lenta.ru вчера в 11:02
Происшествия

В аэропорт Екатеринбурга поступило сообщение об угрозе взрыва самолета

Интерфакс 13:05
Происшествия

Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек

Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
Известия 02:03
Происшествия

СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка

РИА Новости 10:37
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН 03:45
Политика

Рогозин заявил о завышенных ожиданиях от Роскосмоса

Мнение российских граждан о потенциале страны в космосе превышает возможности Роскосмоса, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Взгляд.ру 07:12
Политика

Рада установила уголовную ответственность для чиновников за незаконное обогащение

Верховная рада приняла предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским проект закона о возвращении уголовной ответственности для чиновников, чьи расходы серьезно превышают официальные доходы.
ТАСС 11:46
Политика

Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Экономика

Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии

На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было направлено $8 млрд.
РБК 12:20
Кино

Назван актерский состав фильма «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»

Дни24 вчера в 06:24
Фигурное катание

Алена Савченко: «Я с удовольствием бы вернулась хоть сейчас»

Алена Савченко: «От соревнований получаешь нереальный прилив адреналина, а чувство борьбы буквально заводит твой организм и открывает в нем новые возможности»
БИЗНЕС Online 01:16
Происшествия

Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок

Lenta.ru 11:48
Политика

США официально признали геноцид армян в Турции

29 октября Палата представителей США официально признала геноцид армян в Турции.
МонаВиста вчера в 04:52
Политика

Путин призвал Украину «избавиться от абсурда» в спорах по газу

Российский лидер призвал избавиться «от этого абсурда» и «обнулить все требования с обеих сторон», передает ТАСС.
Ридус вчера в 23:45
Космос

Секретный полет X-37B угодил в поле зрения военных РФ, заявил Козюлин

Заявление директора управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальдена об успешном испытании секретного американского мини-шаттла X-37B вызвали интерес российского экспертного сообщества.
NewInform 28 октября в 13:49
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Космос

Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе

Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru 29 октября в 11:00
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
News.ru 03:19
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Наука

Как быстро вампиры истребят человечество: мнение ученых

Популярная механика 12:11
ещё по теме
Мозамбик
Государство
Государство в Юго-Восточной Африке, бывшая португальская колония, независимое государство с 1975 года. Мозамбик омывается Индийским океаном на востоке, граничит с Танзанией на севере, Малави и Замбией - на северо-западе, Зимбабве - на западе с Эсватини и ЮАР - на юге. Государство-участник Содружества Наций, Содружества португалоязычных стран и стран АКТ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное