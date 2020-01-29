Происшествия
РБКСК обвинил экс-полицейских из дела Голунова в подбрасывании наркотиков
Бывшие полицейские, задержавшие журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года, подложили ему в рюкзак и квартиру наркотики. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК). Ранее правоохранительные органы задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
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В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями.
с чего всё началось
В июне 2019 года полицейские подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, чтобы незаконно привлечь его к ответственности, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.Коммерсантъ07:14
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