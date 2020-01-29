с чего всё началось

В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями.

Бывшие полицейские, задержавшие журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года, подложили ему в рюкзак и квартиру наркотики. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК). Ранее правоохранительные органы задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.

СК обвинил экс-полицейских из дела Голунова в подбрасывании наркотиков

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Политика Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.

Общество В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом «Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.

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Религия Всеволод Чаплин похоронен на Троекуровском кладбище Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище. 51-летний Всеволод Чаплин умер 26 января у входа в храм.