Происшествия
Российская газетаПятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Как передает Sky News Arabia, еще трое причастных к этому громкому делу получили по 24 года лишения свободы.
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Суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве колумниста The Washington Post Джамаля Хашкоджи, сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение местной прокуратуры.Ведомости05:14
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