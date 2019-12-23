с чего всё началось

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Как передает Sky News Arabia, еще трое причастных к этому громкому делу получили по 24 года лишения свободы.

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

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