Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Как передает Sky News Arabia, еще трое причастных к этому громкому делу получили по 24 года лишения свободы.
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Суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве колумниста The Washington Post Джамаля Хашкоджи, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на сообщение местной прокуратуры.
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