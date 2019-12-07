Политика
КоммерсантъПереговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Лидеры двух стран начали в встречу в Сочи в 15:25. Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:37, Ашберн
Происшествия
В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки
В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
Политика
В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией.
Единоборства
Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером
Космос
Предложен новый способ поиска жизни на экзопланетах
Ученые из Корнеллского университета придумали способ поиска жизни на экзопланетах. Он основан на создании спектральных «карт».
Происшествия
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе возросло до пяти человек
Фигурное катание
Авербух скептически отнесся к перспективам Загитовой в финале Гран-при
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк Сити Илья Авербух скептически отнесся к перспективам действующей олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой в финале Гран-при, который в настоящее время проходит в Турине.
Политика
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина из-за Донбасса
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", — написал Соловьев в своем телеграм-канале.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Футбол
«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
Шоу-бизнес
Певица МакSим опять выходит замуж
Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Наука
Что разрушает мозг, рассказали специалисты
Специалисты рассказали о некоторых привычках, которые способны привести к разрушению мозга.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской вновь получила травму
Игры
Microsoft разрабатывает бездисковую версию Xbox следующего поколения
Сотрудники Microsoft сообщили, что параллельно с анонсированной консолью Project Scarlett, компания работает над более дешевой бездисковой версией Xbox.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Фигурное катание
Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип
Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип.
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Политика
В США обосновали предъявление импичмента Трампу
Президент США Дональд Трамп виновен в совершении тяжких преступлений и проступков, которые по закону дают основания для его импичмента.
Транспорт
Железные дороги перешли на новый график движения поездов
В графике движения на 2019 - 2020 годы по маршрутам, соединяющим Москву с Петрозаводском, Пензой и Брянском пойдут двухэтажные поезда.
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Происшествия
Момент ДТП с толпой подростков в Нижнем Новгороде попал на видео
Дорожное происшествие в Нижнем Новгороде, в результате которого водитель сбил толпу подростков на пешеходном переходе, попало на камеры наблюдения.
Происшествия
Ядерный взрыв в Харьковской области вызвал массовое заболевание раком
Украинские журналисты заявили о том, что ядерный взрыв использовался советскими властями под контролем КГБ.
Общество
Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей
Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Кунцевский суд Москвы признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube, передает корреспондент «Ведомостей».
Кино
IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года
Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился вничью
Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.
Шоу-бизнес