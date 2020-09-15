Проект бюджета ПФР будет рассмотрен 15 сентября на правительственной трехсторонней комиссии с участием профсоюзов и работодателей, а 16 сентября вынесен на заседание правительства. Ранее сообщалось, что Минфин предлагает продлить на 2021 год действующие особенности исполнения федерального бюджета.

С чего всё началось Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года. РБК 17:00