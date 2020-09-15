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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Проект бюджета ПФР будет рассмотрен 15 сентября на правительственной трехсторонней комиссии с участием профсоюзов и работодателей, а 16 сентября вынесен на заседание правительства. Ранее сообщалось, что Минфин предлагает продлить на 2021 год действующие особенности исполнения федерального бюджета.В источнике
С чего всё началось
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

Экономия на трансферте станет возможна в первую очередь за счет резкого увеличения дефицита бюджета ПФР в 2021 году (295 млрд руб. по сравнению с планировавшимся в июне профицитом около 13 млрд руб.), который фонд покроет своими накоплениями — переходящими остатками 2020 года.
РБК17:00
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Lenta.ru

Пенсионный фонд приготовился к рекордной «дыре»

Lenta.ru04:34
Царьград

Провал пенсионной реформы внезапно доказал сам ПФР: Эффекта - ноль

Царьград05:10
REGNUM

В России прогнозируют рекордный дефицит бюджета Пенсионного фонда

REGNUM18:02
URA.Ru

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году будет рекордным

URA.Ru00:49
Долг.рф

В 2021 году дефицит ПФР побьет пятилетний рекорд

Долг.рф18:21
Коммерсантъ

Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд

Коммерсантъ01:42
РБК

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году поставит пятилетний рекорд

РБК17:00

Песков прокомментировал отмену визита Лаврова в Германию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отмену визита главы МИД Сергея Лаврова в Германию, заявил, что нет никаких факторов, которые могут негативно повлиять на отношения России и ФРГ.
РИА Новости05:53
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