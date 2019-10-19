Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПятилетняя россиянка погибла в Турции

Пятилетняя россиянка погибла в Турции, сообщает РИА Новости. Трагедия произошла в провинции Анталья, расположенной в южной части страны. Муж, жена и двое детей отдыхали в курортном городе Кемер.
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В Турции погибла пятилетняя девочка из России

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Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
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