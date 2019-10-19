Происшествия
Российская газетаПятилетняя россиянка погибла в Турции
Пятилетняя россиянка погибла в Турции, сообщает РИА Новости. Трагедия произошла в провинции Анталья, расположенной в южной части страны. Муж, жена и двое детей отдыхали в курортном городе Кемер.
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Здоровье
Перечислены пять причин полюбить пешие прогулки
МедиаПоток 06:09
Наука
Нанотрубку охладили постоянным током
В подвешенной нанотрубке осталось лишь несколько квантов колебаний, то есть ее удалось охладить до квантового режима, пишут авторы в журнале Nature Physics.
N+1 14 октября в 20:02
Здоровье
Анастасия и Мирон Фомины готовы к выписке и могут вернуться в Сызрань
Анастасия сообщает, что с местным фармацевтом они созванивались регулярно, обсуждали и парентеральное питание, мама Мирона сбрасывала фотографии с артикулами лекарств и расходных материалов, которые они используют в Германии, чтобы для них здесь закупили все самое лучшее.
Маленькая Сызрань вчера в 07:56
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
РИА Новости 07:19
Происшествия
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Вести.Ru 07:17
Происшествия
Семерых пропавших после прорыва дамбы в Красноярском крае нашли живыми
Семь человек, ранее считавшихся пропавшими без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае, были найдены живыми.
РБК 09:04
Авто
Skoda представила первые изображения новой Skoda Octavia
Мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября на специальном мероприятии в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня 17 октября в 04:20
Общество
Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков
Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.
Российская газета 00:00
Происшествия
В Петербурге обрушился строящийся паркинг
Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 07:30
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Известия 08:56
Футбол
Объявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско
RT на русском 08:29
Теннис
Скончался известный теннисист Александр Волков
На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.
Российская газета 08:52
Футбол
«Эвертон» на своем поле обыграл «Вест Хэм»
В следующем туре Эвертон в гостях сыграет против Брайтона, а Вест Хэм дома встретится с Шеффилд Юнайтед.
Советский спорт 09:24
Футбол
«Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом» в 13-м туре РПЛ
Екатеринбургский «Урал» на выезде одолел «Тамбов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:55
Общество
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Lenta.ru 08:16
Здоровье
Медик назвал ощущение «кома в горле» признаком смертельной болезни
Ощущение «кома в горле» после еды может быть предвестником злокачественной опухоли пищевода.
News.ru 15 октября в 22:36
Происшествия
Более 180 человек пострадали во время протестов в Каталонии
Во время массовых акций протеста в Каталонии пострадали 182 человека, 54 протестующих были задержаны, сообщает газета El Pais.
Коммерсантъ 05:27
Футбол
Ибрагимович высказался о потенциальном переходе в «Болонью»
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, что недавно разговаривал с главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем, борющимся с лейкемией.
Soccer.ru 04:30
Общество
Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк
Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
iReactor 06:57
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru вчера в 18:59
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Газета.Ru 03:38
Музыка
Украинских артистов не пустят на Евровидение за гастроли в России
Гастролировавшим в России с 2014 года певцам и певицам ход на телеконкурс закрыт.
Телеканал 360° 16 октября в 10:38
Здоровье
Подготовлен план перехода на МКБ-11
План перехода российского здравоохранения на МКБ-11подготовлен и будет утвержден после обсуждения со специалистами.
Medvestnik.ru вчера в 17:19
Экономика
Силуанов пообещал «более амбициозную» программу приватизации
Правительство РФ в ближайшее время приступит к подготовке «более амбициозного» плана приватизации.
News.ru 06:45
Общество
Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения
Газета.Ru вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском вчера в 14:43
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11