Общество

РБКРБКПятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube. В этом году третье место в рейтинге заняла пятилетняя Анастасия Радзинская.
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Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых видеоблогеров мира

Lenta.ru10:25

18 млн долларов в год: 5-летняя девочка из Краснодара попала в рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров

Кубанские новости11:09

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров YouTube

ТАСС11:03

Пятилетняя блогерша из России вошла в список Forbes

РИА Новости12:02

Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

РБК11:21

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров в мире

URA.Ru08:44

Пятилетняя девочка из России вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Forbes08:28
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Общество

В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля

В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
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Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
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В Подмосковье полицейские случайно задушили задержанного

По факту смети задержанного у отделения полиции в Подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:40
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«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев оценил вероятность подписания нового контракта на транзит российского газа до конца года как "очень-очень маленькую".
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Сборная России по футболу получит уникальную форму

Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
Lenta.ru 11:37
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Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
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«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета вчера в 10:27
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Украина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта

Правительство Украины вводит с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией по предъявлению заграничного паспорта, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 05:05
Политика

Зеленский решил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский решил лишить город Севастополь специального статуса на конституционном уровне.
Пятый канал 00:29
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Фильмы Тарантино и Скорсезе возглавили топ 2019 года

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Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Политика

Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:39
Общество

Российский бизнесмен предложил уволить 25 млн человек

Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
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Настя Каменских привела в восторг поклонников голым фото

Судя по комментариям, певица привела поклонников в неописуемый восторг.
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Никола зимний: как отмечать праздник, посвященный святому Чудотворцу

19 декабря православные верующие отмечают день памяти Николая Чудотворца.
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Общество

Госдума приняла закон о виноделии в России

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Газета.Ru 07:44
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
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Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с жалобой, поступившей от американской компании Warner Bros.
RT на русском 10:24
Армия и оружие

Начальники генштабов России и США встретились в Берне

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретился с председателем объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марком Милли.
Известия 11:41
Политика

Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа

Палата представителей США сегодня, 18 декабря, намерена провести процедуру голосования по утверждению двух пунктов обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
Евразия Daily вчера в 19:14
Технологии

В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах

Израильская ИТ-компания Check Point сообщила об уязвимости в WhatsApp, которая позволяет «дестабилизировать работу мессенджера у всех участников группового чата».
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Общество

Командование попросило наградить пилотов за аварийную посадку Ту-22МЗ

В военном ведомстве отметили самоотверженные действия экипажа. Пилоты смогли отвести аварийный самолёт от населенного пункта.
REGNUM вчера в 06:51
Политика

Определены сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Предполагается, что все работы по строительству будут окончательно прекращены через несколько месяцев, но компания не хочет спекулировать о сроках.
Газета.Ru вчера в 11:24
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru вчера в 23:42
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
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Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
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Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Здоровье

Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве

Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Газета.Ru 11:33
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