Общество
РБКПятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube. В этом году третье место в рейтинге заняла пятилетняя Анастасия Радзинская.
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Общество
В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля
В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Происшествия
В Подмосковье полицейские случайно задушили задержанного
По факту смети задержанного у отделения полиции в Подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев оценил вероятность подписания нового контракта на транзит российского газа до конца года как "очень-очень маленькую".
Футбол
Сборная России по футболу получит уникальную форму
Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Политика
Украина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта
Правительство Украины вводит с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией по предъявлению заграничного паспорта, передает "Интерфакс".
Политика
Зеленский решил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский решил лишить город Севастополь специального статуса на конституционном уровне.
Кино
Фильмы Тарантино и Скорсезе возглавили топ 2019 года
Транспорт
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Политика
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
Общество
Российский бизнесмен предложил уволить 25 млн человек
Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
Шоу-бизнес
Настя Каменских привела в восторг поклонников голым фото
Судя по комментариям, певица привела поклонников в неописуемый восторг.
Религия
Никола зимний: как отмечать праздник, посвященный святому Чудотворцу
19 декабря православные верующие отмечают день памяти Николая Чудотворца.
Общество
Госдума приняла закон о виноделии в России
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с жалобой, поступившей от американской компании Warner Bros.
Армия и оружие
Начальники генштабов России и США встретились в Берне
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретился с председателем объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марком Милли.
Политика
Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа
Палата представителей США сегодня, 18 декабря, намерена провести процедуру голосования по утверждению двух пунктов обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
Технологии
В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах
Израильская ИТ-компания Check Point сообщила об уязвимости в WhatsApp, которая позволяет «дестабилизировать работу мессенджера у всех участников группового чата».
Общество
Командование попросило наградить пилотов за аварийную посадку Ту-22МЗ
В военном ведомстве отметили самоотверженные действия экипажа. Пилоты смогли отвести аварийный самолёт от населенного пункта.
Политика
Определены сроки завершения строительства «Северного потока-2»
Предполагается, что все работы по строительству будут окончательно прекращены через несколько месяцев, но компания не хочет спекулировать о сроках.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Здоровье
Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве
Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.