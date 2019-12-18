Общество

РБКРБКПятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube. В этом году третье место в рейтинге заняла пятилетняя Анастасия Радзинская.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

РБК11:21

18 млн долларов в год: 5-летняя девочка из Краснодара попала в рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров

Кубанские новости11:09

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров YouTube

ТАСС11:03

Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых видеоблогеров мира

Lenta.ru10:25

Пятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров

РИА Новости12:02

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров в мире

URA.Ru08:44

Пятилетняя девочка из России вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Forbes08:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
Политика

Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 11:29
Политика

Парламент ЛНР принял закон о границах республики

Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.
RT на русском 08:16
Общество

Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили

Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены.
Lenta.ru 12:35
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Здоровье

Кардиолог рассказала об опасностях аномально теплой зимы

В минувшие выходные и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что повышение температуры связано с поступлением очень теплой воздушной массы из южной Атлантики и со Средиземного моря.
Новые Известия 12:35
Футбол

Футболист сборной России Кудряшов расторг контракт с «Сочи»

Футбольный клуб РПЛ "Сочи" сообщил о расторжении контракта с защитником черноморской команды Федором Кудряшовым, выступающим также за сборную России.
Вести.Ru 12:46
Общество

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Газета.Ru 05:01
Политика

Палата представителей США проголосует за импичмент

Если большинство все же проголосует за импичмент президента, Дональд Трамп может оставаться на посту, так как ему предстоит еще один шаг судебный процесс в Сенате.
HotGeo 07:57
Общество

Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

В полдень в среду был побит температурный рекорд 1956 года - плюс 2,8 градуса.
Интерфакс 13:05
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Гаджеты

Redmi Note 8 Pro признан мощнейшим среднеуровневым смартфоном

Смартфон Redmi Note 8 Pro от китайской корпорации Xiaomi признан мощнейшей в мире среднеуровневой моделью.
OAnews 07:28
Общество

«ВКонтакте» запустила собственное издание «Фокус»

"ВКонтакте" в рамках эксперимента запускает собственное издание "Фокус", говорится в сообщении пресс-службы соцсети.
ТАСС 09:01
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru 11:12
Авто

АвтоВАЗ рассказал об обновленном Lada 4x4

По конвейерам Волжского автозавода поплыли обновленные внедорожники Lada 4x4.
Quto.ru 16 декабря в 04:30
Энергетика

Цены на нефть перешли к снижению на данных о росте запасов в США

Официальный доклад о запасах нефти в США от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) будет обнародован вечером 18 декабря 2019 г. Эксперты ожидают, что статистика EIA покажет снижение запасов нефти в США за неделю на 2,5 млн барр.
Neftegaz.ru 03:07
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Kinonews.ru 15 декабря в 14:49
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
РИА Новости Крым 12:56
Армия и оружие

Китай получил первый китайский авианосец

Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.
Lenta.ru вчера в 08:35
Экономика

Минюст США согласовал ТМК продажу предприятий в Америке

Закрытие сделки по продаже Ipsco высвободит средства, необходимые ТМК для снижения долговой нагрузки в целом по компании, уверен эксперт.
Ведомости 03:58
Армия и оружие

Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту

Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Российская газета вчера в 18:42
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном

"Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полетах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве — фейк", — заявили в военном ведомстве.
РИА Новости 13:00
Экономика

ЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными

По данным ЦБ, оплата наличными по-прежнему является основным способом расчетов в мелких розничных магазинах.
Ведомости 10:38
Политика

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
RT на русском 04:11
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM вчера в 12:32
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 10:47
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели 03:54
Политика

«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
РБК 11:11
Культура

Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате

Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
ФАН 16 декабря в 21:53
Технологии

Синяя подсветка на экране смартфона поможет крепче уснуть

Ученые сообщают, что самая лучшая подсветка на экране мобильного – синяя. Она позволяет их владельцам крепче спать.
ToDay News Ufa вчера в 12:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное