Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube. В этом году третье место в рейтинге заняла пятилетняя Анастасия Радзинская.

Политика Парламент ЛНР принял закон о границах республики Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.

Здоровье Кардиолог рассказала об опасностях аномально теплой зимы В минувшие выходные и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что повышение температуры связано с поступлением очень теплой воздушной массы из южной Атлантики и со Средиземного моря.

Политика Палата представителей США проголосует за импичмент Если большинство все же проголосует за импичмент президента, Дональд Трамп может оставаться на посту, так как ему предстоит еще один шаг судебный процесс в Сенате.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Энергетика Цены на нефть перешли к снижению на данных о росте запасов в США Официальный доклад о запасах нефти в США от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) будет обнародован вечером 18 декабря 2019 г. Эксперты ожидают, что статистика EIA покажет снижение запасов нефти в США за неделю на 2,5 млн барр.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.

Армия и оружие Китай получил первый китайский авианосец Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.

Экономика Минюст США согласовал ТМК продажу предприятий в Америке Закрытие сделки по продаже Ipsco высвободит средства, необходимые ТМК для снижения долговой нагрузки в целом по компании, уверен эксперт.

Общество В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.

Экономика Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.