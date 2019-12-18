Общество
РИА НовостиПятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров
Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. В тройку лидеров вошла пятилетняя россиянка из Краснодарского края, аудитория каналов которой насчитывает 107 миллионов подписчиков.
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Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Энергетика
На Украине назвали цену на газ для населения в начале 2020 года
Цена на газ для граждан Украины на период январь–апрель 2020 года будет фиксированной и составит 6600 грн ($281) за 1 тыс. кубометров, сообщается на сайте правительства Украины.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Политика
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными
Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Музыка
«Человек Кадырова»: правду о Тимати рассказал Умар Джабраилов
Умар Джабраилов рассказал Би-Би-Си о подробностях инцидента, который стал, по его мнению, однозначным свидетельством того, что рэпер Тимати - Тимур Юнусов – с 2008 года находится под покровительством Рамзана Кадырова.
Армия и оружие
В Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Армия и оружие
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Происшествия
Все станции метро Москвы получили сообщения о минировании
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Санкт-Петербурга началась в конце ноября.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
Общество
Российский бизнесмен предложил уволить 25 млн человек
Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
Общество
Росгвардия вдвое сократила сумму требований к оппозиции из-за митингов
Сумма требований, которую Росгвардия выставила оппозиционерам в связи с митингами в конце июля — августе в Москве, сократилась вдвое — с 4,9 млн руб. до 2,4 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде.
Наука
Археологи восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
Общество
Стала известна причина задержания более 40 израильтян в Домодедово
Причиной задержания израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами.
Технологии
Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Гаджеты
Процессоры AMD Renoir для ноутбуков предложат интегрированную графику Vega 13
Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.
Экономика
Критическая отметка пройдена: Запад оценил подготовку Кремля к рецессии
Россия готовит свой государственный бюджет к противостоянию рецессии, связанной с падением цен на нефть и западными санкциями, считает журналист немецкого издания Die Welt Эдуард Штайнер.
Шоу-бизнес
Александр Серов разругался с дочерью
Еще одна мадам привела мне дочь спустя 30 лет, потом другая.