Общество

РИА НовостиРИА НовостиПятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. В тройку лидеров вошла пятилетняя россиянка из Краснодарского края, аудитория каналов которой насчитывает 107 миллионов подписчиков.
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Forbes: в тройку высокооплачиваемых блогеров вошла девочка из Краснодара

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Пятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров

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Пятилетняя девочка из России вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

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