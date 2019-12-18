Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. В тройку лидеров вошла пятилетняя россиянка из Краснодарского края, аудитория каналов которой насчитывает 107 миллионов подписчиков.

Экономика Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

Общество В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.

Политика Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.

Музыка «Человек Кадырова»: правду о Тимати рассказал Умар Джабраилов Умар Джабраилов рассказал Би-Би-Си о подробностях инцидента, который стал, по его мнению, однозначным свидетельством того, что рэпер Тимати - Тимур Юнусов – с 2008 года находится под покровительством Рамзана Кадырова.

Шоу-бизнес Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.

Общество Росгвардия вдвое сократила сумму требований к оппозиции из-за митингов Сумма требований, которую Росгвардия выставила оппозиционерам в связи с митингами в конце июля — августе в Москве, сократилась вдвое — с 4,9 млн руб. до 2,4 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде.

Общество Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Политика Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.

Технологии Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.

Гаджеты Процессоры AMD Renoir для ноутбуков предложат интегрированную графику Vega 13 Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.