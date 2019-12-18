Общество
РБКПятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube. В этом году третье место в рейтинге заняла пятилетняя Анастасия Радзинская.
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Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
Политика
СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предотвращении новой попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в стране.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили сербскую "Црвену Звезду" в домашнем матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Футбол
Роналду выпрыгнул на 71 см, забивая победный гол в ворота «Сампдории»
Забивая победный мяч в ворота Эмиля Аудеро, 34-летний футболист выпрыгнул вверх на 71 сантиметр.
Общество
Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
Политика
Иран обвинил европейские страны в бездействии после выхода США из СВПД
Иран будет вести переговоры с США только в рамках СВПД Аракчи заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN, что иранская сторона стремится сохранить международное соглашение, а не отменить его.
Спорт
Путин наградил министра спорта РФ орденом Александра Невского
Валерий Шарифулин / ТАСС Российский лидер Владимир Путин наградил министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
Киберспорт
Dota 2, CS:GO и GTA V — Valve опубликовала список номинантов на премию Steam Awards 2019
Valve представила всех номинантов на премию Steam Awards 2019.
Политика
Помпео заявил о готовности выступать в конгрессе в рамках импичмента
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности выполнять все требования закона в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, в том числе выступать на слушаниях в конгрессе.
Происшествия
Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Происшествия
Полицейских на Сахалине осудили за пытки женщины
Трое полицейских на Сахалине получили сроки за пытки задержанной женщины.
Наука
Новый камуфляжный материал скрывает объекты от инфракрасных камер
Исследователи обнаружили материал с квантовыми свойствами, который способен маскировать тепловое излучение объектов, делая их невидимыми для инфракрасных камер.
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Политика
Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными
Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Политика
Bloomberg: США признали бесполезность мер по «Северному потоку — 2»
Санкции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" не смогут остановить его строительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.
Здоровье
Представлен топ-10 Красноярских вакансий в сфере здравоохранения
Стоит также отметить, что для медицинских сестер в базе вакансий "Работа в России" представлено порядка 900 рабочих мест.
Политика
Польша ждёт предложения от России по транзиту газа через «Ямал»
Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что Россия захочет заключить новое соглашение на транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода.
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Политика
СМИ сообщили о стычках на заседании аграрного комитета Рады
В ночь с 18 на 19 декабря народные депутаты Верховной рады от партий "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали работу аграрного комитета парламента, после чего между представителями пропрезидентской партии "Слуга народа" и оппозиционерами произошли стычки, сообщает издание "Левый берег".
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Футбол
Марадона назвал лучшего футболиста в истории
Политика
В ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Лестер» вышли в полуфинал Кубка лиги
Состоялись матч финала Кубка английской лиги.
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Створы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС, дамба) закрыты в среду вечером из-за угрозы наводнения, сообщили ТАСС в пресс-службе КЗС.
Кино
Актер Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»
В седьмом сезоне сериала «Сваты» может появиться герой народного артиста России Анатолия Васильева.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.