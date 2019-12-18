Общество
РБКПятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube. В этом году третье место в рейтинге заняла пятилетняя Анастасия Радзинская.
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Политика
Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными
Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Экономика
Правила выдачи ипотеки могут ужесточить
Правила выдачи ипотечного кредита могут изменить, сообщает ИА «Regnum».
Политика
Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Наука
Мухоловки улучшили себе зрение с помощью специальной структуры в сетчатке
Исследователи обнаружили новый тип колбочек в сетчатке глаза у двух видов маленьких певчих птиц — мухоловок.
Происшествия
Дефицит медицинских материалов на Камчатке: скончался пациент
На Камчатке скончался пациент, для спасения которого в Региональном сосудистом центре не оказалось расходных материалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Александр Серов разругался с дочерью
Еще одна мадам привела мне дочь спустя 30 лет, потом другая.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Происшествия
Придется вернуть: задержанный во Внукове метадон принадлежит ООН
Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Политика
В парламенте Украины заявили о превращении Кубани в «украинскую Кубу»
Проживающие на территории Краснодарского края России граждане являются украинцами, заявил депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, сообщают украинские СМИ.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Технологии
Microsoft заменит браузер пользователям Windows 10
Как сообщает ToDay News Ufa, новая версия браузера Edge будет представлена 15 января, а после начнется процедура принудительного обновления старых версий этого браузера.
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью
В матче десятого тура Примеры «Барселона» на своём поле сыграла вничью с мадридским «Реалом».
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
Политика
В ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
FATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков
FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.
Политика
Польша ждёт предложения от России по транзиту газа через «Ямал»
Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что Россия захочет заключить новое соглашение на транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода.
Общество
Компанию Михаила Гуцериева заподозрили в контрабанде нефти
Что происходило в компаниях Гуцериева Утром 18 декабря в офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски, об этом РБК сообщил источник в Главном управлении МВД по Москве.
Шоу-бизнес
Дана Борисова вызывала врачей, чтобы снять наркотическую ломку
После осмотра медики диагностировали абстинентный синдром на фоне приема запрещенных веществ, который называют попросту наркотической ломкой.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Космос
Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесен
Экономика
ВЭБ создает третьего по величине в России оператора грузовых вагонов
ВЭБ.РФ планирует передать «Атланту» в лизинг или в собственность «на рыночных условиях» весь свой парк грузовых вагонов – около 40 000 шт.
Политика
«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января
Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
Политика
В Конгрессе США начались дебаты по импичменту Трампа
Ранее сообщалось, что сегодняшнее голосование по импичменту президента станет третьим в истории Соединённых Штатов.