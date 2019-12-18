Общество

RT на русскомRT на русскомПятилетняя россиянка вошла в тройку богатейших YouTube-блогеров

Журнал Forbes включил пятилетнюю Анастасию Радзинскую из Краснодарского края в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров с годовым доходом $18 млн. Её аудитория насчитывает 107 млн подписчиков, а ролики с ней выходят на семи языках.
Читать в источнике
Комментировать102

Подробнее о событии

Forbes: в тройку высокооплачиваемых блогеров вошла девочка из Краснодара

Кубань 2414:17

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров в мире

URA.Ru08:44

18 млн долларов в год: 5-летняя девочка из Краснодара попала в рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров

Кубанские новости11:09

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров YouTube

ТАСС11:03

Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

РБК11:21

Пятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров

РИА Новости12:02

Пятилетняя девочка из России вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Forbes08:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Экономика

Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол

Россияне начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Юником 24".
Газета.Ru 19:33
Политика

В Вашингтоне отметили усилившееся сотрудничество РФ и КНР в Арктике

По словам командующего ВМС США в Европе и Африке, адмирала Джеймса Фогго, Соединенные Штаты зафиксировали возросшую активность ряда государств в Арктическом регионе, в частности там усиливается сотрудничество России и Китая.
Московский Комсомолец 18:42
Происшествия

В США проверяют сообщения о незаконном проникновении в поместье Трампа

Полиция Флориды начала расследование после получения информации о факте незаконного проникновения на территорию поместье президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Life.ru 19:46
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости 12:02
Здоровье

В Иркутском областном перинатальном центре построят хирургический блок

Крайне важным социальным проектом назвал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вопрос строительства хирургического блока лбластного перинатального центра.
Областная газета (г. Иркутск) 04:36
Общество

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК 16:00
Общество

В Хабаровске массово эвакуируют детские сады из-за угрозы минирования

Более чем в 30 детских садах была проведена эвакуиция в Хабаровске из-за сообщениях об угрозе взрыва бомбы.
Газета.Ru 19:01
Кино

Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат

Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
ТАСС 16:32
Политика

Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Вести.Ru 19:25
Политика

В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
РИА Новости 15:54
Культура

Мединский хочет внести фильм о декабристах в школьную программу

Культуромания 15:08
Театры

Мировая премьера юкагирской оперы «Юко и Анэкэ» пройдет в Якутске

Якутия 24 16 декабря в 08:00
Здоровье

Пациентов новосибирской поликлиники лишили бесплатных лекарств

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе проверки Консультативно-диагностической поликлиники №2 Новосибирска было выявлено, что 7 пациентов-инвалидов не были обеспечены льготными (бесплатными) лекарственными средствами.
НИА-Новосибирск вчера в 23:57
Общество

Эксперты ВОЗ прогнозируют уменьшение числа курящих мужчин в 2020 году

"К позитивным явлениям следует отнести то, что число потребителей табака среди мужчин больше не растет, согласно прогнозу, это число уменьшится на 2 млн в 2020 году - до 1 млрд 91 млн человек", - отмечается в докладе.
Московский Комсомолец 19:03
Политика

Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов

Дебаты по законопроекту, который предполагает импичмент президента США Дональда Трампа, пройдут в среду в палате представителей и продлятся не более шести часов, соответствующее решение во вторник вечером принял комитет палаты по регламенту после более чем девяти часов обсуждений.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

В Свободном планируется строительство большой поликлиники

ИА Порт Амур 06:33
Политика

ГА ООН приняла резолюцию о своевременной выдаче виз США дипломатам

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации.
RT на русском 17:03
Политика

Республики Донбасса и Украина не договорились по обмену пленными

Кобцева посетовала на то, что из-за срыва Киева договоренностей, не удалось обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой.
Вести.Ru 14:50
Транспорт

Журналиста из Финляндии впечатлили железные дороги России

В великой державе железных дорог на поездах преодолевают большие расстояния. Персонал железных дорог создает атмосферу старого мира.
Свободная Пресса 19:19
Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью со счетом 0:0

Российская газета 16:17
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в полуфинале Кубка лиги

Первые матчи 1/2 финала Кубка английской лиги пройдут 7-8 января, а ответные – 28-29 января.
Евро-футбол.ру 17:12
Экономика

ВЭБ создает третьего по величине в России оператора грузовых вагонов

ВЭБ.РФ планирует передать «Атланту» в лизинг или в собственность «на рыночных условиях» весь свой парк грузовых вагонов – около 40 000 шт.
Ведомости 15:34
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости 01:16
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС 16:00
Происшествия

Аэропорт Якутска не выпускает и не принимает самолёты

18 декабря из-за непогоды аэропорт Якутска не выпустил два рейса.
REGNUM 02:43
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Москва 24 вчера в 03:02
Политика

США сняли санкции против латвийского порта

США сняли санкции с управления торгового порта Вентспилса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство финансов Соединенных Штатов.
РБК 18:49
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ 12:20
Происшествия

Дефицит медицинских материалов на Камчатке: скончался пациент

На Камчатке скончался пациент, для спасения которого в Региональном сосудистом центре не оказалось расходных материалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:05
Гаджеты

Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»

Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Красная весна 15:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное