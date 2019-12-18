Общество
RT на русскомПятилетняя россиянка вошла в тройку богатейших YouTube-блогеров
Журнал Forbes включил пятилетнюю Анастасию Радзинскую из Краснодарского края в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров с годовым доходом $18 млн. Её аудитория насчитывает 107 млн подписчиков, а ролики с ней выходят на семи языках.
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Экономика
Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол
Россияне начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Юником 24".
Политика
В Вашингтоне отметили усилившееся сотрудничество РФ и КНР в Арктике
По словам командующего ВМС США в Европе и Африке, адмирала Джеймса Фогго, Соединенные Штаты зафиксировали возросшую активность ряда государств в Арктическом регионе, в частности там усиливается сотрудничество России и Китая.
Происшествия
В США проверяют сообщения о незаконном проникновении в поместье Трампа
Полиция Флориды начала расследование после получения информации о факте незаконного проникновения на территорию поместье президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Здоровье
В Иркутском областном перинатальном центре построят хирургический блок
Крайне важным социальным проектом назвал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вопрос строительства хирургического блока лбластного перинатального центра.
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Общество
В Хабаровске массово эвакуируют детские сады из-за угрозы минирования
Более чем в 30 детских садах была проведена эвакуиция в Хабаровске из-за сообщениях об угрозе взрыва бомбы.
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат
Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Культура
Мединский хочет внести фильм о декабристах в школьную программу
Театры
Мировая премьера юкагирской оперы «Юко и Анэкэ» пройдет в Якутске
Здоровье
Пациентов новосибирской поликлиники лишили бесплатных лекарств
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе проверки Консультативно-диагностической поликлиники №2 Новосибирска было выявлено, что 7 пациентов-инвалидов не были обеспечены льготными (бесплатными) лекарственными средствами.
Общество
Эксперты ВОЗ прогнозируют уменьшение числа курящих мужчин в 2020 году
"К позитивным явлениям следует отнести то, что число потребителей табака среди мужчин больше не растет, согласно прогнозу, это число уменьшится на 2 млн в 2020 году - до 1 млрд 91 млн человек", - отмечается в докладе.
Политика
Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов
Дебаты по законопроекту, который предполагает импичмент президента США Дональда Трампа, пройдут в среду в палате представителей и продлятся не более шести часов, соответствующее решение во вторник вечером принял комитет палаты по регламенту после более чем девяти часов обсуждений.
Общество
В Свободном планируется строительство большой поликлиники
Политика
ГА ООН приняла резолюцию о своевременной выдаче виз США дипломатам
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации.
Политика
Республики Донбасса и Украина не договорились по обмену пленными
Кобцева посетовала на то, что из-за срыва Киева договоренностей, не удалось обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой.
Транспорт
Журналиста из Финляндии впечатлили железные дороги России
В великой державе железных дорог на поездах преодолевают большие расстояния. Персонал железных дорог создает атмосферу старого мира.
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью со счетом 0:0
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в полуфинале Кубка лиги
Первые матчи 1/2 финала Кубка английской лиги пройдут 7-8 января, а ответные – 28-29 января.
Экономика
ВЭБ создает третьего по величине в России оператора грузовых вагонов
ВЭБ.РФ планирует передать «Атланту» в лизинг или в собственность «на рыночных условиях» весь свой парк грузовых вагонов – около 40 000 шт.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Происшествия
Аэропорт Якутска не выпускает и не принимает самолёты
18 декабря из-за непогоды аэропорт Якутска не выпустил два рейса.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Политика
США сняли санкции против латвийского порта
США сняли санкции с управления торгового порта Вентспилса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство финансов Соединенных Штатов.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Происшествия
Дефицит медицинских материалов на Камчатке: скончался пациент
На Камчатке скончался пациент, для спасения которого в Региональном сосудистом центре не оказалось расходных материалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.