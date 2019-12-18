Общество

BFM.ruBFM.ruВ топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов. Рейтин составил американский журнал Forbes. По данным издания, доход от каналов девочки в 2019 году составил 18 млн долларов.
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