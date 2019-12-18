Общество
BFM.ruВ топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов. Рейтин составил американский журнал Forbes. По данным издания, доход от каналов девочки в 2019 году составил 18 млн долларов.
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Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Общество
В Хабаровске эвакуировали 35 детсадов из-за сообщений о минировании
В Хабаровске эвакуировали 35 детских садов из-за полученных сообщений о минировании зданий. Об этом сообщили в городской администрации.
Происшествия
На Сахалине полицейские жестоко избили мужчину
Мужчину, явившегося в отдел полиции, чтобы заявить о краже телефона, жестоко избили.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Общество
Губернатор Колымы сделал 31 декабря выходным, а мэр Магадана – нет
Напомним, глава Магаданской области Сергей Носов в начале недели подписал указ о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря.
Происшествия
В Благовещенске массово эвакуируют детские сады
После поступления в детские сады сообщений о минировании, в Благовещенске проводится массовая эвакуация детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат
Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Общество
Губернатор Приамурья решил сделать 31 декабря выходным днём
Губернатор Приамурья Василий Орлов принял решение сделать 31 декабря выходным днём, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Политика
Республики Донбасса и Украина не договорились по обмену пленными
Кобцева посетовала на то, что из-за срыва Киева договоренностей, не удалось обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой.
Футбол
Как «Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет разошлись нулевой ничьей
«Барселона» разошлась миром с «Реалом Сосьедад», а «Реал» — с «Валенсией».
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей 9 декабря в Париже, приняли коммюнике.
Происшествия
Полиция начала проверку сообщений о проникновении в резиденцию Трампа
Факт возможного проникновения неизвестных на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, находящегося в американском штате Флорида, проверяет местная полиция, 18 декабря сообщает издание Miami Herald.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
В Приморье оштрафовали американцев, снимавших фильм для Discovery
Фрунзенский суд Владивостока оштрафовал пятерых граждан США, которые снимали фильм для Discovery, за то, что они указали неверную цель визита при въезде в страну, сообщил РИА Новости представитель суда.
Экономика
Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол
Россияне начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Юником 24".
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Общество
В Берлине сегодня возобновятся трёхсторонние переговоры по газу
Представителям России и Украины пока не удаётся достигнуть компромисса по срокам, тарифам и объёмам транзита.
Здоровье
Репродуктолог назвал оптимальное время для первых родов
"Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше", - пояснила Краснопольская РИА "Новости".
Футбол
Роналду выпрыгнул на 71 см, оформляя победный гол в ворота «Сампдории»
Оформляя гол в ворота Эмиля Аудеро, 34-летний португалец подпрыгнул на 71 см, а во время удара по снаряду футболист и вовсе находился на высоте 256 см. Напомним, что этот мяч стал победным.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
ЖКХ
РСТ в Забайкалье определилась с тарифом за вывоз мусора
Региональная служба по тарифам в Забайкальском крае представила тариф на вывоз мусора в 77 рублей в месяц, сообщается 1 декабря в официальном телеграм-канале правительства 75.RU.