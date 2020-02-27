Экономика
ТАССПятничные торги завершились рекордным падением российских индексов
Пятничные торги завершились рекордным падением российских индексов. Так, индекс РТС обновил почти двухлетний антирекорд падения за день, снизившись на 6,24%, до 1299,69 пункта. Индекс Мосбиржи опустился на 4,48%, до 2785,08 пункта.
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с чего всё началось
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.РИА Новости27 февраля в 11:46
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