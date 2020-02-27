Экономика

ТАССТАССПятничные торги завершились рекордным падением российских индексов

Пятничные торги завершились рекордным падением российских индексов. Так, индекс РТС обновил почти двухлетний антирекорд падения за день, снизившись на 6,24%, до 1299,69 пункта. Индекс Мосбиржи опустился на 4,48%, до 2785,08 пункта.
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Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новости27 февраля в 11:46

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Эхономика: Ситуация на российском фондовом рынке

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Обвал на рынках. Московская биржа закрылась сильным падением

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Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников

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Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

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Россия и Украина провели в Минске переговоры об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой пресс-службу украинского президента Владимира Зеленского.
Lenta.ru 06:58
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Православные отмечают Прощеное воскресенье

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Ученый назвал последствия ядерного удара для США

Одностороннее применение Соединенными Штатами ядерного оружия негативно скажется на самих американцах.
Российская газета вчера в 22:55
Общество

В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус

В Севастополе разыскивают местную жительницу с подозрением на коронавирус, которая сбежала из инфекционной больницы, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.
РИА Новости 06:28
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
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25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

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Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в Раубичах

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Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
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Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
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Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии касается всех, заявила Крамп-Карренбауэр в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
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Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.
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Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу из-за песни

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Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
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Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму более $5 млрд

Экспорт российского золота в Великобританию в 2019 году вырос более чем в 12 раз и достиг рекордных $5,33 млрд.
Известия 28 февраля в 07:43
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

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Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Российская газета 03:16
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Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

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Тамбов — Рубин 0:0 (2-й тайм)

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Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров

С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Lenta.ru 06:36
Политика

Более 76 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС

ТАСС 06:25
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