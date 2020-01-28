Первый летный экземпляр изделия Т-50-129 поднялся в воздух 10 января 2010 года. Об этом пишет «Российская газета». Уточняется, что он стал истребителем пятого поколения Су-57.

Пятое поколение: первый полет Су-57 состоялся десять лет назад

Политика Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев "Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.

Космос Телескоп Kepler обнаружил в космосе звезду-«вампира» Астрономы из Австралийского национального университета обнаружили на расстоянии трех тысяч световых лет от Земли необычный космический объект – звезду-«вампира».

Энергетика Nord Stream в 2019 году сохранил объем поставок по «Северному потоку» Объем поставок газа европейским потребителям по газопроводу "Северный поток" по итогам 2019 года составил 58,5 млрд куб. м, что почти соответствует уровню 2018 года, когда по нему было поставлено 58,8 млрд куб. м, следует из сообщения компани-оператора.

Общество Виталий Мутко возглавил «Дом.рф» Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».

Хоккей Одноклубник Овечкина: Александр творит историю Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной США Том Уилсон прокомментировал снайперские достижения своего одноклубника, Александра Овечкина.

Политика Генсек ОИС прокомментировал «сделку века» Трампа Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.

Происшествия Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде 34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.

Политика Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.

Авто Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора Для американцев же марка подготовила два бензиновых движка. Напомним, в продаже Genesis GV80 может появиться уже этим летом.

Культура Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени» Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».

Общество В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.

Политика Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.

Общество Болгария намерена сократить закупки российского газа Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.