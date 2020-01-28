Армия и оружие

Мой БрянскМой БрянскПятое поколение: первый полет Су-57 состоялся десять лет назад

Первый летный экземпляр изделия Т-50-129 поднялся в воздух 10 января 2010 года. Об этом пишет «Российская газета». Уточняется, что он стал истребителем пятого поколения Су-57.
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