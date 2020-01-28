Армия и оружие
Мой БрянскПятое поколение: первый полет Су-57 состоялся десять лет назад
Первый летный экземпляр изделия Т-50-129 поднялся в воздух 10 января 2010 года. Об этом пишет «Российская газета». Уточняется, что он стал истребителем пятого поколения Су-57.
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10 лет в воздухе. Каких успехов достиг истребитель пятого поколения Су-57?
Аргументы и Фактывчера в 16:02
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Политика
Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев
"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.
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Телескоп Kepler обнаружил в космосе звезду-«вампира»
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Nord Stream в 2019 году сохранил объем поставок по «Северному потоку»
Объем поставок газа европейским потребителям по газопроводу "Северный поток" по итогам 2019 года составил 58,5 млрд куб. м, что почти соответствует уровню 2018 года, когда по нему было поставлено 58,8 млрд куб. м, следует из сообщения компани-оператора.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
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Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
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Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
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Общество
Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Общество
В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России
Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
Хоккей
Одноклубник Овечкина: Александр творит историю
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Генсек ОИС прокомментировал «сделку века» Трампа
Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
Происшествия
Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде
34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.
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Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
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«Челси» ведёт переговоры с «Наполи» по Дрису Мертенсу
По информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство "Челси" вступило в переговоры с "Наполи" по трансферу 32-летнего форварда.
Авто
Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора
Для американцев же марка подготовила два бензиновых движка. Напомним, в продаже Genesis GV80 может появиться уже этим летом.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Кино
Фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурсную программу Берлинале
В конкурсную программу Берлинского кинофестиваля вошел один из фильмов проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского, сообщается на сайте Берлинале.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Политика
Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Происшествия
Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии
Корреспондент телеканала Russia Today Вафа Шабруни получила серьезное ранение в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Болгария намерена сократить закупки российского газа
Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
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Пелагея и Телегин устроили вместе празднование дня рождения дочери
Певица Пелагея на время воссоединилась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным ради празднования дня рождения общей дочери Таисии.
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Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
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DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Космос
Сегодня ночью в небе над США могут столкнуться два спутника
Примерно через 12 часов в небе над США могут столкнуться космический телескоп со спутником.
Общество
Немецкий детектив выступит свидетелем защиты на суде по делу MH17
Частный детектив Йозеф Реш из Германии намерен выступить в суде по делу о крушении рейса MH17 со своими материалами.
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