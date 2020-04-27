По данным на 27 апреля в Удмуртии скончался еще один больной с диагнозом «коронавирус». Таким образом, в республике умерло уже пять заразившихся.

Пятый больной коронавирусом скончался в Удмуртии

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