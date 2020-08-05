Экономика
News.ruПётр Авен назвал требования Дерипаски к суду экзотичными
По словам Авена, ЦБ не давит на российские банки, также не менее важным фактором для них являются требования зарубежных контрагентов. Он отметил, что если банки попадут в список SDN, то это будет иметь фатальные последствия.
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Политика
Армения ограничила вещание российских телеканалов
Президент Армении Армен Саркисян подписал закон "Об аудиовизуальных медиа", ограничивающий вещание иностранных телеканалов, в том числе российских, в общественном мультиплексе.
Вести.Ru 10:13
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».
Smolnarod.ru 08:08
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Кино
Волшебные палочки из фильма про Гарри Поттера заменили на пистолеты
В Сети опубликовали трейлер первого фильма о Гарри Поттере, в котором произошли существенные изменения.
РЕН ТВ 10:19
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева возвращается в шоу «Орел и Решка»
Настя, пакуй чемоданы – будем снимать новый сезон, – написано в инстаграме телеканала «Пятница». Эти сведения подтвердила сама Ивлеева.
Daily 03 августа в 03:41
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Общество
Фигурантам дела Baring Vostok продлили домашний арест до 13 ноября
Мосгорсуд продлил до 13 ноября домашний арест основателю фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и остальным фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный".
Интерфакс 10:16
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
УАЗ опубликовал рендерные изображения внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
Автоновости дня 01:22
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости вчера в 09:58
Общество
Польский регулятор оштрафовал Газпром за «Северный поток-2»
Польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 57,336 млн долларов США по текущему курсу) за отказ от сотрудничества в деле по строительству <Северного потока-2>.
Центр энергетической экспертизы 03 августа в 06:08
Происшествия
В суде заявили о нахождении Ефремова одного в автомобиле в момент ДТП
Актер Михаил Ефремов, представший перед судом из-за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, находился один в своем автомобиле в момент аварии, следует из материалов дела, зачитанных прокурором в Пресненском суде столицы, где рассматривается дело артиста.
РБК 09:54
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Общество
ФБР провело обыски в связанной с миллиардером Коломойским компании
Среди совладельцев компании — принадлежащая украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому (№8 в рейтинге богатейших людей Украины; состояние $1 млрд) структура Chaim Schochet.
Forbes 02:10
Здоровье
Сосудистые центры Кубани получили оборудование на 466,4 млн рублей
Деловая газета. Юг 09:33
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 02 августа в 09:50
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости 06:18
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.
РИА Новости 09:44
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО вчера в 10:46
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Футбол
«Чайка» в Кубке России сыграет с «Текстильщиком»
В Москве прошла жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ.
Чемпионат-Ростов 08:57
Кино
Фестиваль «Кинотавр» откроется фильмом Андрея Хржановского
Интерфакс 07:36