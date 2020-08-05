Экономика

News.ruNews.ruПётр Авен назвал требования Дерипаски к суду экзотичными

2 фото
По словам Авена, ЦБ не давит на российские банки, также не менее важным фактором для них являются требования зарубежных контрагентов. Он отметил, что если банки попадут в список SDN, то это будет иметь фатальные последствия.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пётр Авен назвал требования Дерипаски к суду экзотичными

News.ru09:05

Авен поспорил с Дерипаской о санкциях и роли ЦБ

РБК08:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика

Армения ограничила вещание российских телеканалов

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон "Об аудиовизуальных медиа", ограничивающий вещание иностранных телеканалов, в том числе российских, в общественном мультиплексе.
Вести.Ru 10:13
196
Политика

Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».
Smolnarod.ru 08:08
Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
1,2K
Кино

Волшебные палочки из фильма про Гарри Поттера заменили на пистолеты

В Сети опубликовали трейлер первого фильма о Гарри Поттере, в котором произошли существенные изменения.
РЕН ТВ 10:19
2
Шоу-бизнес

Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы

РИА Новости 06:17
94
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева возвращается в шоу «Орел и Решка»

Настя, пакуй чемоданы – будем снимать новый сезон, – написано в инстаграме телеканала «Пятница». Эти сведения подтвердила сама Ивлеева.
Daily 03 августа в 03:41
29
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
49
Гаджеты

Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20

РБК 10:10
5
Происшествия

Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве

По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
175
Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

Газета.Ru 09:01
423
Общество

Фигурантам дела Baring Vostok продлили домашний арест до 13 ноября

Мосгорсуд продлил до 13 ноября домашний арест основателю фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и остальным фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный".
Интерфакс 10:16
Происшествия

Первый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для помощи после взрыва

РБК 09:53
137
Авто

УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

УАЗ опубликовал рендерные изображения внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
Автоновости дня 01:22
102
Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости вчера в 09:58
606
Общество

Польский регулятор оштрафовал Газпром за «Северный поток-2»

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 57,336 млн долларов США по текущему курсу) за отказ от сотрудничества в деле по строительству <Северного потока-2>.
Центр энергетической экспертизы 03 августа в 06:08
2,2K
Происшествия

В суде заявили о нахождении Ефремова одного в автомобиле в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов, представший перед судом из-за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, находился один в своем автомобиле в момент аварии, следует из материалов дела, зачитанных прокурором в Пресненском суде столицы, где рассматривается дело артиста.
РБК 09:54
271
Энергетика

На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»

Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
3
Общество

ФБР провело обыски в связанной с миллиардером Коломойским компании

Среди совладельцев компании — принадлежащая украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому (№8 в рейтинге богатейших людей Украины; состояние $1 млрд) структура Chaim Schochet.
Forbes 02:10
6
Здоровье

Сосудистые центры Кубани получили оборудование на 466,4 млн рублей

Деловая газета. Юг 09:33
Экономика

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
1K
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 02 августа в 09:50
173
Футбол

«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым

РИА Новости 06:18
Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
401
Футбол

«Ростов» представил форму на новый сезон в стиле фильма «Джентльмены»

161.ru 05:10
Политика

Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.
РИА Новости 09:44
Происшествия

В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма

Правда УрФО вчера в 10:46
185
Происшествия

В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова

Российская газета 07:53
Футбол

«Чайка» в Кубке России сыграет с «Текстильщиком»

В Москве прошла жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ.
Чемпионат-Ростов 08:57
Происшествия

Причиной взрыва в порту Бейрута назвали халатность рабочих

Компания 10:02
Кино

Фестиваль «Кинотавр» откроется фильмом Андрея Хржановского

Интерфакс 07:36
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пётр Олегович Авен
Российский предприниматель
Российский государственный деятель, предприниматель, коллекционер. С 1994 года - член наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное