"Рокетбанк" и "Тинькофф" Одновременно QIWI и Тинькофф Банк объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций "Рокетбанка".

Общество В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.

Происшествия В Липецкой области выявили два новых случая коронавируса Липецк, 24 марта 2020, 14:13 — REGNUM В Липецкой области выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.

Общество Число зараженных коронавирусом в Москве увеличилось до 290 Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что динамика заражения коронавирусом в Москве достаточно высокая, под подозрением находятся около 500 человек.

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Футбол В РФС проверили пост Дзюбы в Instagram на расизм Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал об итогах рассмотрения публикации в соцсетях форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами советского мультфильма «Обезьянки».

Общество Собянин пообещал выплаты москвичам старше 65 и хронически больным Согласно документу, с 26 марта по 14 апреля люди старше 65 лет и граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, онкологические болезни, бронхиальная астма, а также перенесенные инфаркты или инсульты, обязаны соблюдать домашний режим.

Политика Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.

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Общество Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.

Шоу-бизнес Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».