Экономика

РБКРБКQIWI объявил о «сворачивании» работы «Рокетбанка»

"Рокетбанк" и "Тинькофф" Одновременно QIWI и Тинькофф Банк объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций "Рокетбанка".
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QIWI объявил о «сворачивании» работы «Рокетбанка»

РБК07:47

«Рокетбанк» сворачивает деятельность

Банки.ру07:50

Qiwi решила свернуть работу Рокетбанка

Интерфакс08:36

Qiwi анонсировала закрытие «Рокетбанка»

Московский Комсомолец08:03

QIWI объявила о сворачивании работы «Рокетбанк»

Дождь07:53

QIWI сворачивает деятельность «Рокетбанка»

News.ru08:05

Рокетбанк поднимет тарифы и ухудшит программу лояльности. Ему не нашли покупателя

БИЗНЕС Online07:51
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Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
Piter.tv вчера в 15:17
Политика

Песков подтвердил дату проведения саммита G20 и участие в нем России

Газета.Ru 06:58
Общество

В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек

В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.
Агентство Телеграф 07:32
Кино

В России снимут новый сериал о киберспорте

Cyber.sports.ru 07:30
Шоу-бизнес

Петросян не стал комментировать слухи о рождении у него ребенка

REGNUM 01:17
Происшествия

Сбежавших из карантина по коронавирусу в другой город россиян нашли

О побеге двоих россиян, которые вернулись из-за границы и не сдали тесты на коронавирус, стало известно 23 марта.
Lenta.ru 07:46
Происшествия

В Липецкой области выявили два новых случая коронавируса

Липецк, 24 марта 2020, 14:13 — REGNUM В Липецкой области выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
REGNUM 07:13
Общество

Число зараженных коронавирусом в Москве увеличилось до 290

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что динамика заражения коронавирусом в Москве достаточно высокая, под подозрением находятся около 500 человек.
Газета.Ru 07:54
Происшествия

Суд направил на принудительное лечение убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Суд Ненецкого округа снял уголовную ответственность с мужчины, убившего шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение окружного суда.
Газета.Ru 07:39
Финансы

Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 79 рублей

Рубль вырос к доллару (на 1,2 процента, до 78,65 рубля) и евро (на 0,4 процента, до 85,14 рубля).
Российская газета 03:22
Экономика

Накопительный потенциал простых россиян упал до минимума за пять лет

Накопительный потенциал простых россиян упал до минимума за последние пять лет.
Lenta.ru 07:48
Футбол

В РФС проверили пост Дзюбы в Instagram на расизм

Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал об итогах рассмотрения публикации в соцсетях форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами советского мультфильма «Обезьянки».
RT на русском 07:06
Общество

Собянин пообещал выплаты москвичам старше 65 и хронически больным

Согласно документу, с 26 марта по 14 апреля люди старше 65 лет и граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, онкологические болезни, бронхиальная астма, а также перенесенные инфаркты или инсульты, обязаны соблюдать домашний режим.
Известия вчера в 02:39
Происшествия

Польша выдала России совладельца ТРЦ «Зимняя вишня» Вишневского

Польша выдала России совладельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского.
BFM.ru 08:18
Происшествия

Похищенная в Йошкар-Оле новорожденная девочка найдена живой и здоровой

В Йошкар-Оле почти полсуток продолжались поиски новорожденной девочки.
Вести.Ru вчера в 19:08
Политика

Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:22
Армия и оружие

Российские вирусологи начнут работать в итальянском Бергамо

Москва, 24 марта 2020, 14:41 — REGNUM Прибывшие в Италию российские военные медики начнут работать в городе Бергамо.
REGNUM 07:41
Общество

В Свердловской области подтвердили четыре новых случая коронавируса

В Свердловской области подтвердили четыре новых случая коронавируса Сейчас в регионе 13 заболевших.
Екатеринбург-ТВ 07:43
Происшествия

Еще одна россиянка умерла в больнице для зараженных коронавирусом

В медицинском центре московского района Коммунарка умерла 69-летняя пациентка, у которой подозревали коронавирус.
Lenta.ru 02:35
Общество

В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус попали в реанимацию

В реанимационном отделении московского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции - все они в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Московский Комсомолец 06:40
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о полете двух Ту-95МС над Тихим океаном

В Минобороны РФ сообщили о плановом полете двух Ту-95МС над Тихим океаном.
Piter.tv 05:38
Здоровье

Аксенов: в Крыму выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым, заявил глава региона Сергей Аксенов 24 марта на своей странице «ВКонтакте».
Красная весна 08:25
Спорт

МОК согласился перенести Олимпиаду в Токио на год

Международный олимпийский комитет (МОК) согласился перенести летние Олимпийские игры в Токио на 2021-й год.
Газета.Ru 08:25
Общество

Новый случай коронавируса зафиксирован в Татарстане

Новый заболевший коронавирусом зарегистрирован в Татарстане.
Kazanfirst.ru 07:22
Армия и оружие

Украина запросила помощь НАТО в борьбе против коронавируса в армии

Украина обратилась к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК), входящему в структуру НАТО, с запросом о помощи по противодействию распространению коронавируса в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
ТАСС вчера в 14:41
Общество

В Тульской области введут новые ограничения из-за коронавируса

В Тульской области введут новые ограничения из-за коронавируса, которые вступят в силу 25 марта в 00:00.
Первый Тульский 07:51
Здоровье

В Саратовской области заболеваемость пневмонией выросла на 15%

В Саратовской области наблюдается рост заболеваемости пневмонией. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Наталья Мазина.
Коммерсантъ Саратов 07:27
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 07:41
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Давыдов.Индекс вчера в 15:04
Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс вчера в 06:21
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