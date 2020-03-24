Экономика
РБКQIWI объявил о «сворачивании» работы «Рокетбанка»
"Рокетбанк" и "Тинькофф" Одновременно QIWI и Тинькофф Банк объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций "Рокетбанка".
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Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
Общество
В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек
В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.
Кино
В России снимут новый сериал о киберспорте
Происшествия
Сбежавших из карантина по коронавирусу в другой город россиян нашли
О побеге двоих россиян, которые вернулись из-за границы и не сдали тесты на коронавирус, стало известно 23 марта.
Происшествия
В Липецкой области выявили два новых случая коронавируса
Липецк, 24 марта 2020, 14:13 — REGNUM В Липецкой области выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Москве увеличилось до 290
Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что динамика заражения коронавирусом в Москве достаточно высокая, под подозрением находятся около 500 человек.
Происшествия
Суд направил на принудительное лечение убийцу ребенка в Нарьян-Маре
Суд Ненецкого округа снял уголовную ответственность с мужчины, убившего шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение окружного суда.
Финансы
Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 79 рублей
Рубль вырос к доллару (на 1,2 процента, до 78,65 рубля) и евро (на 0,4 процента, до 85,14 рубля).
Экономика
Накопительный потенциал простых россиян упал до минимума за пять лет
Накопительный потенциал простых россиян упал до минимума за последние пять лет.
Футбол
В РФС проверили пост Дзюбы в Instagram на расизм
Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал об итогах рассмотрения публикации в соцсетях форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами советского мультфильма «Обезьянки».
Общество
Собянин пообещал выплаты москвичам старше 65 и хронически больным
Согласно документу, с 26 марта по 14 апреля люди старше 65 лет и граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, онкологические болезни, бронхиальная астма, а также перенесенные инфаркты или инсульты, обязаны соблюдать домашний режим.
Происшествия
Польша выдала России совладельца ТРЦ «Зимняя вишня» Вишневского
Польша выдала России совладельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского.
Происшествия
Похищенная в Йошкар-Оле новорожденная девочка найдена живой и здоровой
В Йошкар-Оле почти полсуток продолжались поиски новорожденной девочки.
Политика
Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Российские вирусологи начнут работать в итальянском Бергамо
Москва, 24 марта 2020, 14:41 — REGNUM Прибывшие в Италию российские военные медики начнут работать в городе Бергамо.
Общество
В Свердловской области подтвердили четыре новых случая коронавируса
В Свердловской области подтвердили четыре новых случая коронавируса Сейчас в регионе 13 заболевших.
Происшествия
Еще одна россиянка умерла в больнице для зараженных коронавирусом
В медицинском центре московского района Коммунарка умерла 69-летняя пациентка, у которой подозревали коронавирус.
Общество
В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус попали в реанимацию
В реанимационном отделении московского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции - все они в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о полете двух Ту-95МС над Тихим океаном
В Минобороны РФ сообщили о плановом полете двух Ту-95МС над Тихим океаном.
Здоровье
Аксенов: в Крыму выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым, заявил глава региона Сергей Аксенов 24 марта на своей странице «ВКонтакте».
Спорт
МОК согласился перенести Олимпиаду в Токио на год
Международный олимпийский комитет (МОК) согласился перенести летние Олимпийские игры в Токио на 2021-й год.
Общество
Новый случай коронавируса зафиксирован в Татарстане
Новый заболевший коронавирусом зарегистрирован в Татарстане.
Армия и оружие
Украина запросила помощь НАТО в борьбе против коронавируса в армии
Украина обратилась к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК), входящему в структуру НАТО, с запросом о помощи по противодействию распространению коронавируса в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
Общество
В Тульской области введут новые ограничения из-за коронавируса
В Тульской области введут новые ограничения из-за коронавируса, которые вступят в силу 25 марта в 00:00.
Здоровье
В Саратовской области заболеваемость пневмонией выросла на 15%
В Саратовской области наблюдается рост заболеваемости пневмонией. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Наталья Мазина.
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Общество
Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России
Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.