с чего всё началось

Планируется, что Рокетбанк прекратит существование к концу 2020 года. В сообщении говорится, что компания с лета прошлого года искала потенциального покупателя для сервиса, но так и не смогла его найти. В связи с этим было принято решение поэтапно свернуть деятельность Рокетбанка.

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Спорт Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе летних олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г, сообщает Guardian.

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Игры Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".

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Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.