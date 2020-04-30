Ритейлеры просят ЦБ разрешить им подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) напрямую, а не через банки. Взамен они готовы активно развивать сервис оплаты по QR-коду и делать скидки покупателям. Об этом сказано в письме Торгово-промышленной палаты РФ в адрес регулятора (есть у «Известий»).

QR-код рубль бережет: ритейлеры готовы делать скидки при оплате по СБП

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