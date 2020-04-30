Экономика
ИзвестияQR-код рубль бережет: ритейлеры готовы делать скидки при оплате по СБП
Ритейлеры просят ЦБ разрешить им подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) напрямую, а не через банки. Взамен они готовы активно развивать сервис оплаты по QR-коду и делать скидки покупателям. Об этом сказано в письме Торгово-промышленной палаты РФ в адрес регулятора (есть у «Известий»).
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Розничные сети хотят подключиться к системе быстрых платежей в обход банков-посредников
Вести.Ru28 апреля в 04:17
«Известия»: ретейлеры просят ЦБ рассмотреть возможность подключения к СБП напрямую
ТАСС27 апреля в 23:38
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Официальный представитель МИД РФ вызвала Навального на дебаты
Москва, 1 мая 2020, 00:17 — REGNUM Официальный представитель министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вызвала вызвала на дебаты оппозиционного блогера Алексея Навального и тот согласился.
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В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом
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Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
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РБК 18:55
Кино
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Собянин рекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам Московского метрополитена носить защитные маски и перчатки.
RT на русском 13:25
Происшествия
В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками
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Глава МИД Германии призвал улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе
Для реализации договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», необходимо обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Украины, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Взгляд.ру 04:15
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Филипп Киркоров отпразднует день рождения в «Вечернем Урганте»
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Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
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Блокчейн-платформа Павла Дурова получит операционную систему
Создатели Telegram Open Network (TON), блокчейн-платформы Павла Дурова, готовятся выпустить для продукта операционную систему TON OS.
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Пассажира с положительным результатом на COVID-19 сняли с рейса на Сахалин
Одного из пассажиров рейса, направляющегося на Сахалин, сняли с самолета.
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Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
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Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
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Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
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Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников
В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
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«Лион» собирается подать в суд на LFP за досрочное завершение сезона
Лион оставляет за собой право обжаловать решение по поводу досрочного завершения сезона лиги 1 в суде и требовать возмещения убытков.
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Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара.
Новая газета 12:11
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Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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