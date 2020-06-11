Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Нижегородской области отменят QR-коды

QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
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Власти удалят данные нижегородцев, указанные при оформлении QR-кодов

Ньюс-НН13:55

Никитин пообещал уничтожить базу с личными данными для QR-кодов

В Городе N09:28

QR-коды отменяют в Нижегородской области с 12 июня

Newsroom2408:51

В Нижегородской области с 12 июня отменяются QR-коды

Время Н08:51

Персональные данные получавших QR-коды нижегородцев уничтожат

Открытый Нижний12:52

Видео дня. Губернатор обратился к нижегородцам в связи с послаблением режима изоляции

Нижний Новгород on-line09:23

Глеб Никитин: «В регионе отменяются цифровые подтверждения — QR-коды»

Нижегородская Правда08:37
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Общество

Тверской губернатор отменил «Нашествие»-2020

BFM.ru 15:29
23
Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru 14:19
11
Происшествия

Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков

Ранее в полиции сообщили, что в ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами.
ТАСС 03:19
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Авто

Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса

Среди направлений, указанных в соглашениях, есть постройка модели Форда (запуск в 2023 году) на фольксвагеновской модульной электрической платформе MEB, кооперация по коммерческим моделям, а также сотрудничество с американской компанией Argo AI ради создания автономного транспорта.
Драйв вчера в 11:26
4
Общество

Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
1,7K
Экономика

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 14:52
Политика

ВЦИОМ: Путину доверяют 66,6% россиян

В начале июня о доверии главе государства заявляли 66,6% опрошенных, в апреле -- 72,1%.
Коммерсантъ 14:08
61
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине

Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей вчера в 16:46
291
Общество

В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой

Напомним, последний крупный сбой в работе сервисов Сбербанка был зафиксирован 1 июня.
Компания 13:51
1
Политика

Возможную дату возобновления авиасообщения с Россией назвали в Турции

У всех туристов вм аэропорту будут проверять здоровье проводить тест на коронавирус Возобновить регулярные авиарейсы в Россию Турция рассчитывает с 15 июля.
КМВ Новости 11:31
Хоккей

СКА произвел обмен с «Трактором»

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" произвел обмен с петербургским СКА, сообщается на официальном сайте челябинской команды.
Газета.Ru 12:24
Политика

Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым

По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru 11:12
13
Шоу-бизнес

Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова

Тележурналистка и общественный деятель Арина Шарапова в эфире радио "Комсомольская правда" назвала это ЧП "историей большого обмана".
Что происходит вчера в 09:17
126
Политика

Путин поручил усовершенствовать дистанционное образование

Президент особо подчеркнул необходимость сохранения приоритетности учебы непосредственно в образовательных организациях.
Российская газета 12:18
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
1,5K
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
208
Общество

В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом

Еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 14:50
668
Политика

Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад в Москве

Газета.Ru вчера в 05:36
2,3K
Происшествия

Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат

Snob.ru 11:54
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Космос

Титан отдаляется от Сатурна намного быстрее, чем считалось ранее

Машины и Механизмы 08 июня в 17:51
7
Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском вчера в 09:54
18
Армия и оружие

Россия рассказала в ОБСЕ о биолабораториях США на своей границе

Озабоченность в связи с работой американских биолабораторий на территории Украины и Грузии выразил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич 11 июня во время заседания постоянного совета ОБСЕ.
ИА Красная Весна 14:04
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
1,5K
Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
956
Общество

Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
1,5K
Киберспорт

Геннди Тартаковский рассказал о работе над Samurai Jack: Battle Through Time

Игромания.ру 15:06
Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
136
Общество

Верховный суд ограничил возможности ареста предпринимателей

Верховный суд ограничил возможности ареста предпринимателей. Об этом стало известно после веб-конференции, которая состоялась 11 июня.
Piter.tv 10:59
4
Здоровье

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса

Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
Известия вчера в 22:07
89
Политика

Республиканцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
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Российский политик. Губернатор Нижегородской области с 26 сентября 2018.
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