Общество
РИА НовостиВ Нижегородской области отменят QR-коды
QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Видео дня. Губернатор обратился к нижегородцам в связи с послаблением режима изоляции
Нижний Новгород on-line09:23
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Происшествия
Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
Ранее в полиции сообщили, что в ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами.
ТАСС 03:19
Авто
Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса
Среди направлений, указанных в соглашениях, есть постройка модели Форда (запуск в 2023 году) на фольксвагеновской модульной электрической платформе MEB, кооперация по коммерческим моделям, а также сотрудничество с американской компанией Argo AI ради создания автономного транспорта.
Драйв вчера в 11:26
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 14:52
Политика
ВЦИОМ: Путину доверяют 66,6% россиян
В начале июня о доверии главе государства заявляли 66,6% опрошенных, в апреле -- 72,1%.
Коммерсантъ 14:08
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине
Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей вчера в 16:46
Общество
В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой
Напомним, последний крупный сбой в работе сервисов Сбербанка был зафиксирован 1 июня.
Компания 13:51
Политика
Возможную дату возобновления авиасообщения с Россией назвали в Турции
У всех туристов вм аэропорту будут проверять здоровье проводить тест на коронавирус Возобновить регулярные авиарейсы в Россию Турция рассчитывает с 15 июля.
КМВ Новости 11:31
Хоккей
СКА произвел обмен с «Трактором»
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" произвел обмен с петербургским СКА, сообщается на официальном сайте челябинской команды.
Газета.Ru 12:24
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru 11:12
Шоу-бизнес
Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова
Тележурналистка и общественный деятель Арина Шарапова в эфире радио "Комсомольская правда" назвала это ЧП "историей большого обмана".
Что происходит вчера в 09:17
Политика
Путин поручил усовершенствовать дистанционное образование
Президент особо подчеркнул необходимость сохранения приоритетности учебы непосредственно в образовательных организациях.
Российская газета 12:18
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Общество
В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом
Еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 14:50
Политика
Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад в Москве
Газета.Ru вчера в 05:36
Космос
Титан отдаляется от Сатурна намного быстрее, чем считалось ранее
Машины и Механизмы 08 июня в 17:51
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском вчера в 09:54
Армия и оружие
Россия рассказала в ОБСЕ о биолабораториях США на своей границе
Озабоченность в связи с работой американских биолабораторий на территории Украины и Грузии выразил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич 11 июня во время заседания постоянного совета ОБСЕ.
ИА Красная Весна 14:04
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Киберспорт
Геннди Тартаковский рассказал о работе над Samurai Jack: Battle Through Time
Игромания.ру 15:06
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Общество
Верховный суд ограничил возможности ареста предпринимателей
Верховный суд ограничил возможности ареста предпринимателей. Об этом стало известно после веб-конференции, которая состоялась 11 июня.
Piter.tv 10:59
Здоровье
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса
Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
Известия вчера в 22:07
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40