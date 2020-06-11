Нижегородцы освободятся от необходимости получения QR-кодов или заявок на выход из дома с 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Глеб Никитин внес изменения в Указ Губернатора «О режиме повышенной готовности» с 12 июня.

QR-коды отменяют в Нижегородской области с 12 июня

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