Экономика

Газета.RuГазета.RuQiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
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Qiwi не нашла покупателя для Рокетбанка. И решила его ликвидировать

Секрет фирмы09:24

Рокетбанк с 24 марта остановил привлечение новых клиентов

ТАСС08:59

Рокетбанк готовят к закрытию

Коммерсантъ08:48

Рокетбанк прекратит существование

Lenta.ru08:45

QIWI объявила о сворачивании работы «Рокетбанка»

РБК08:43

Qiwi решила свернуть работу Рокетбанка

Интерфакс08:36

Qiwi анонсировала закрытие «Рокетбанка»

Московский Комсомолец08:03
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Космос

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи VeneSat-1, передает Газета.ru.
Аргументы и Факты 10:15
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Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене

Супруги поругались, и мужчина решил отомстить: взял телефон жены позвонил с него диспетчеру, сообщив об коронавирусе у своей второй половины.
Российская газета 09:32
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Футбол

Коронавирус отменяет Лигу чемпионов. Почему от этого пострадает «ПСЖ»

Вечные неудачники Лиги чемпионов Каждый год «ПСЖ» справедливо причисляют к фаворитам главного европейского клубного турнира.
Спорт-Экспресс 10:35
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направились в Черное море

По имеющимся данным, корабли уже проследовали через пролив Дарданеллы, Мраморное море в направлении Босфора.
Кубанские новости вчера в 06:27
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Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков

Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.
Красная весна вчера в 13:18
Политика

Липецкий губернатор вступил в «Единую Россию»

Липецк, 24 марта 2020, 18:34 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 24 марта встретился с Дмитрием Медведевым и вступил в партию «Единая Россия».
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Звезда фильмов Антониони Лючия Бозе умерла от коронавируса

Лючия Бозе ктриса, ставшая популярной в период итальянского неореализма, начала кинокарьеру в 1950 году, снявшись в фильме Джузеппе Де Сантиса «Нет мира под оливами».
Югополис вчера в 13:46
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Правительство РФ поручило организовать единовременный вывоз россиян из Украины

Кабинет министров поручил Минтрансу РФ организовать единовременный вывоз граждан России с помощью железнодорожного транспорта из Украины на родину, а также украинцев из России в Киев.
Политическая Экспертиза 11:42
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Политика

Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса

Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Известия 09:58
Общество

Минтруд обязали проработать выдачу листов о нетрудоспособности 65-летним работникам

Минтруд до 25 марта обязан проработать выдачу листов о нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет, заявили в оперштабе по коронавирусу.
Взгляд.ру 11:48
Футбол

Стерлинг высказался о возможном возвращении в «Ливерпуль»

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не стал исключать, что может вернуться в «Ливерпуль».
ProstoProSport 09:23
Здоровье

Нобелевский лауреат Майкл Левитт предсказывает быстрое окончание пандемии коронавируса

Сотрудник Стэнфордского университета, нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт предсказал скорое окончание пандемии коронавируса, пишет Los Angeles Times.
BFM.ru вчера в 13:26
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Коммерсантъ 22 марта в 17:10
Экономика

Минфин может выделить Минтрансу средства из резервного фонда кабмина для вывоза россиян

Минфин может выделить Минтрансу средства из резервного фонда правительства на вывоз россиян из-за рубежа.
ТАСС 11:44
Здоровье

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Армия и оружие

В Украине испытали новейший БТР «Отаман 6x6»

В Украине прошли испытания новейшего бронетранспортёра «Отаман 6x6».
Актуальные Новости 11:48
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:17
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» пяти самолетов в России

Сообщения об угрозах взрывов в самолетах начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" уже более 80 рейсов.
Эхо Москвы 09:31
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Энергетика

Цена на нефть марки Brent ускорила рост

Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Известия 06:00
Общество

Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса

Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:28
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Происшествия

В Тамбовской области двое детей погибли от удара током

Двое школьников младших классов погибли от удара током после того, как забрались на крышу трансформаторной подстанции в Мичуринске Тамбовской области сообщает во вторник обладминистрация.
РИА Новости 03:14
Общество

В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:08
Происшествия

В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку

Московские полицейские задержали водителя, который нарушил режим карантина в связи с новым коронавирусом, его автомобиль отправят на спецстоянку.
РБК 11:23
Политика

Путин проводит совещание с кабмином по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 11:20
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