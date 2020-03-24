Экономика
Газета.RuQiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
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Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность группировки по продаже данных кредитных карт
Представители ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность организованной группы лиц, которая занималась продажей краденых данных кредитных и расчётных карт российских и зарубежных финансовых учреждений.
Музыка
В Новокузнецке сняли клип-пародию на Little Big про коронавирус
В пародии на песню группы Little Big рассказывается о том, почему отменили Евровидение и как не заразиться коронавирусом.
Футбол
Футболисты «Ленинградца» пройдут повторное тестирование на коронавирус
Футболисты, тренеры и персонал футбольного клуба "Ленинградец" пройдут повторное тестирование на коронавирус после завершения карантина, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба из Ленинградской области.
Политика
Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса
Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавируса Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовится к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в Башкирии
Уфа, 24 марта 2020, 13:50 — REGNUM Три человека, зараженных новым коронавирусом, находятся в специальных боксах в инфекционной больнице Уфы.
Происшествия
Появилось видео задержания похитительницы младенца в Йошкар-Оле
МВД России опубликовало видео задержания женщины, подозреваемой в похищении новорожденной девочки из роддома в Йошкар-Оле.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции», самым важным из предлагаемых изменений, согласно результатам опроса, россияне считают обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Гаджеты
Из-за ошибки Google с Android-смартфонов пропадают сообщения
Жалобы поступают на протяжении года. Речь идет об официальной программе Google для обмена сообщениями на Android-смартфонах.
Биатлон
Стина Нильссон переходит из лыжных гонок в биатлон
Олимпийская чемпионка попробует себя в новом виде спорта Шведская лыжница Стина Нильссон объявила, что решила перейти в биатлон из лыжных гонок.
Армия и оружие
Корпус морской пехоты США лишится всей тяжелой бронетехники
Обозреватели издания приводят заявление командующего Корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера о том, что КМП США в будущем не будет проводить крупномасштабные военные операции, так как в своем нынешнем виде подразделения морпехов исчерпали свои возможности и не в состоянии противостоять России и Китаю.
Армия и оружие
Бригады ВСУ в Донбассе укомплектованы людьми менее чем на 60% — НМ ЛНР
Луганск, 24 марта 2020, 15:19 — REGNUM Бригады ВСУ в зоне проведения карательной операции против населения Донбасса укомплектованы личным составом менее чем на 60%, сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Общество
Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Общество
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Авто
Volkswagen приостановит производство автомобилей в России
«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Общество
В центре Новороссийска обнаружен фашистский бункер
В центральной части города-героя Новороссийска был обнаружен немецкий бункер времен Великой Отечественной войны.
Авто
На отечественные автомобили заставит россиян пересесть кризис
Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
Общество
В Крыму зафиксированы шесть случаев заболевания коронавирусом
В Республике Крым зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших россиян
ГИБДД собирается "вручную" прекратить регистрации автомобилей, оформленные на умерших собственников.