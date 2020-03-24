Экономика

Газета.RuГазета.RuQiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
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Рокетбанк прекратит существование

Lenta.ru08:45

Рокетбанк с 24 марта остановил привлечение новых клиентов

ТАСС08:59

Рокетбанк готовят к закрытию

Коммерсантъ08:48

QIWI не нашла покупателя для Рокетбанка. И решила его ликвидировать

Секрет фирмы09:24

QIWI объявила о сворачивании работы «Рокетбанка»

РБК08:43

Qiwi решила свернуть работу Рокетбанка

Интерфакс08:36

Qiwi анонсировала закрытие «Рокетбанка»

Московский Комсомолец08:03
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Путин в желтом защитном костюме от коронавируса попал на видео

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Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
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Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

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Происшествия

ФСБ пресекла деятельность группировки по продаже данных кредитных карт

Представители ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность организованной группы лиц, которая занималась продажей краденых данных кредитных и расчётных карт российских и зарубежных финансовых учреждений.
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Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

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Музыка

В Новокузнецке сняли клип-пародию на Little Big про коронавирус

В пародии на песню группы Little Big рассказывается о том, почему отменили Евровидение и как не заразиться коронавирусом.
Город новостей 04:15
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Футболисты «Ленинградца» пройдут повторное тестирование на коронавирус

Футболисты, тренеры и персонал футбольного клуба "Ленинградец" пройдут повторное тестирование на коронавирус после завершения карантина, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба из Ленинградской области.
РИА Новости 09:56
Общество

В Пензе подтвердили второй случай заболевания коронавирусом

ПензаСМИ 08:18
Политика

Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса

Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавируса Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовится к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Известия 09:58
Происшествия

Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в Башкирии

Уфа, 24 марта 2020, 13:50 — REGNUM Три человека, зараженных новым коронавирусом, находятся в специальных боксах в инфекционной больнице Уфы.
REGNUM 06:50
Происшествия

Появилось видео задержания похитительницы младенца в Йошкар-Оле

МВД России опубликовало видео задержания женщины, подозреваемой в похищении новорожденной девочки из роддома в Йошкар-Оле.
Российская газета 08:45
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции», самым важным из предлагаемых изменений, согласно результатам опроса, россияне считают обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания.
RT на русском 09:56
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:17
Спорт

Токио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

BFM.ru 08:50
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Из-за ошибки Google с Android-смартфонов пропадают сообщения

Жалобы поступают на протяжении года. Речь идет об официальной программе Google для обмена сообщениями на Android-смартфонах.
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Биатлон

Стина Нильссон переходит из лыжных гонок в биатлон

Олимпийская чемпионка попробует себя в новом виде спорта Шведская лыжница Стина Нильссон объявила, что решила перейти в биатлон из лыжных гонок.
Inc-news.ru 22 марта в 17:44
Армия и оружие

Корпус морской пехоты США лишится всей тяжелой бронетехники

Обозреватели издания приводят заявление командующего Корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера о том, что КМП США в будущем не будет проводить крупномасштабные военные операции, так как в своем нынешнем виде подразделения морпехов исчерпали свои возможности и не в состоянии противостоять России и Китаю.
Военное дело 08:41
Армия и оружие

Бригады ВСУ в Донбассе укомплектованы людьми менее чем на 60% — НМ ЛНР

Луганск, 24 марта 2020, 15:19 — REGNUM Бригады ВСУ в зоне проведения карательной операции против населения Донбасса укомплектованы личным составом менее чем на 60%, сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
REGNUM 08:19
Общество

Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США

ИА InterMedia 04:35
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Общество

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
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Авто

Volkswagen приостановит производство автомобилей в России

«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
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«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
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В центре Новороссийска обнаружен фашистский бункер

В центральной части города-героя Новороссийска был обнаружен немецкий бункер времен Великой Отечественной войны.
Российская газета 05:48
Авто

На отечественные автомобили заставит россиян пересесть кризис

Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
Live24 22 марта в 06:41
Общество

В Крыму зафиксированы шесть случаев заболевания коронавирусом

В Республике Крым зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 08:40
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
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ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших россиян

ГИБДД собирается "вручную" прекратить регистрации автомобилей, оформленные на умерших собственников.
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Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Piter.tv 09:25
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