Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

Политика Путин лично посетил больницу в Коммунарке Президент России Владимир Путин лично прибыл в Коммунарку, чтобы осмотреть больницу, в которой лечат россиян от коронавируса.

Экономика ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.

Общество В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

Общество Меркель проверилась на коронавирус Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.

Энергетика Названо преимущество России в нефтяном противостоянии Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.

Наука Горчичник на грудь Банки В 2016 году весь мир увидел на спине американского пловца и многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса круглые синяки, знакомые, кажется, всем, кто родился в СССР или вскоре после его развала.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.