Экономика
Газета.RuQiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
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Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии
Политика
Путин лично посетил больницу в Коммунарке
Президент России Владимир Путин лично прибыл в Коммунарку, чтобы осмотреть больницу, в которой лечат россиян от коронавируса.
Футбол
У футболиста клуба «Ленинградец» обнаружен коронавирус
Санкт-Петербург, 24 марта 2020, 18:05 — REGNUM У одного из футболистов областного клуба «Ленинградец» обнаружен коронавирус.
Экономика
ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Авто
В РФ изменились цены на новые автомобили в марте
В марте текущего года свои прайс-листы переписали сразу несколько автопроизводителей, официально представленных в России.
Футбол
Арбитр Федотов об уходе с «Матч ТВ» после игры «Зенита» и ЦСКА: «Азмун нанес травму. У Облякова три дырки в ноге от шипов»
Экс-арбитр Игорь Федотов объяснил, почему он больше не работает на канале «Матч ТВ» в качестве судейского эксперта.
Происшествия
Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене
Супруги поругались, и мужчина решил отомстить: взял телефон жены позвонил с него диспетчеру, сообщив об коронавирусе у своей второй половины.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Поморье на 45% превысила эпидпорог
В Архангельске на прошлой неделе зарегистрировано 4861 случайев ОРВИ и 15 случаев гриппа.
Авто
Группа Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса
ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Общество
Меркель проверилась на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Общество
Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса
Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Здоровье
В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Энергетика
Названо преимущество России в нефтяном противостоянии
Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Наука
Горчичник на грудь
Банки В 2016 году весь мир увидел на спине американского пловца и многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса круглые синяки, знакомые, кажется, всем, кто родился в СССР или вскоре после его развала.
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Общество
В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Футбол
Холанд стал главной трансферной целью «Реала»
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии
Музыка
Фронтмен Little Big начал писать картины на самоизоляции
Фронтмен российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин уехал за пределы города вместе с коллегами по коллективу.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Происшествия
Убийца мальчика в детсаду Нарьян-Мара избежал колонии
Дениса Поздеева, зарезавшего шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, освободили от уголовной ответственности.
Общество
В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом
Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса
Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
Общество
В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры
Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.