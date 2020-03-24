Экономика

Газета.RuГазета.RuQiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
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Qiwi не нашла покупателя для Рокетбанка. И решила его ликвидировать

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