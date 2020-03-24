Экономика

Газета.RuГазета.RuQiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
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Подробнее о событии

Qiwi не нашла покупателя для Рокетбанка. И решила его ликвидировать

Секрет фирмы09:24

Рокетбанк с 24 марта остановил привлечение новых клиентов

ТАСС08:59

Qiwi анонсировала закрытие «Рокетбанка»

Московский Комсомолец08:03

Рокетбанк прекратит существование

Lenta.ru08:45

QIWI объявила о сворачивании работы «Рокетбанка»

РБК08:43

Qiwi решила свернуть работу Рокетбанка

Интерфакс08:36

Рокетбанк готовят к закрытию

Коммерсантъ08:48
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Общество

Стали известны результаты первого теста Меркель на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала первый тест на наличие коронавирусной инфекции нового типа.
Mockva.ru вчера в 20:43
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Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Политика

Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку

Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.
REGNUM 09:55
Футбол

Ж. Мариу: поначалу не понимал, почему в России отвечают «нормально» на вопрос «как дела?»

Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, с какими культурными особенностями столкнулся, когда переехал в Россию.
Чемпионат 08:47
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Правительство России поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за распространения коронавируса.
Известия 11:32
Политика

Путин созвал совещание по коронавирусу

Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
Происшествия

В Калининграде полицейские нашли пятерых нарушителей карантина

В Калининградской области полиция привлекла к административной ответственности пятерых нарушителей карантинного режима.
Российская газета 07:41
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Здоровье

В Петербурге временно запретили плановую госпитализацию

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова постановила временно запретить плановую госпитализацию пациентов в стационары.
Город+ 09:54
Политика

Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии

Комсомольская правда вчера в 17:35
Здоровье

Главврач в Коммунарке призвал отработать итальянский сценарий эпидемии

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту РФ Владимиру Путину, что важно отработать "итальянский" сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по "китайскому" или "корейскому" пути.
РИА Новости 10:21
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня 22 марта в 22:48
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
РБК 11:11
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Evo-rus.com 10:45
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:17
Общество

В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется.
Lenta.ru вчера в 12:06
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Известия 05:04
Происшествия

Зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

Прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова.
News.ru вчера в 07:15
Политика

ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.
Вести.Ru 09:51
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение 10:34
Происшествия

Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене

"Сотрудники полиции не оценили шутку: житель Тавды привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой помощи", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.
Российская газета 09:32
Кино

Вышел тизер сериала «Великая» о Екатерине II

Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер-трейлер сериала «Великая», рассказывающего о Екатерине II и её муже, императоре Петре III.
News.ru 11:28
Здоровье

В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом

Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
Бизнес-газета 08:54
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
RT на русском 09:50
Общество

Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус

UfacityNews.ru вчера в 18:50
Здоровье

В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса

Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Город Глазов 04:00
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Авто

Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Общество

На острове Пасхи выявили первый случай заражения коронавирусом

На чилийском острове Пасхи, самом удаленном в мире, выявили первый случай заражения коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург 11:28
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