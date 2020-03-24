Экономика
Газета.RuQiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
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Общество
Стали известны результаты первого теста Меркель на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала первый тест на наличие коронавирусной инфекции нового типа.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Политика
Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку
Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.
Футбол
Ж. Мариу: поначалу не понимал, почему в России отвечают «нормально» на вопрос «как дела?»
Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, с какими культурными особенностями столкнулся, когда переехал в Россию.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Правительство России поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за распространения коронавируса.
Политика
Путин созвал совещание по коронавирусу
Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Калининграде полицейские нашли пятерых нарушителей карантина
В Калининградской области полиция привлекла к административной ответственности пятерых нарушителей карантинного режима.
Здоровье
В Петербурге временно запретили плановую госпитализацию
Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова постановила временно запретить плановую госпитализацию пациентов в стационары.
Политика
Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии
Здоровье
Главврач в Коммунарке призвал отработать итальянский сценарий эпидемии
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту РФ Владимиру Путину, что важно отработать "итальянский" сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по "китайскому" или "корейскому" пути.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на год
В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется.
Происшествия
Зятя Мишустина подозревают в отмывании денег
Прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова.
Политика
ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии
Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Происшествия
Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене
"Сотрудники полиции не оценили шутку: житель Тавды привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой помощи", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.
Кино
Вышел тизер сериала «Великая» о Екатерине II
Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер-трейлер сериала «Великая», рассказывающего о Екатерине II и её муже, императоре Петре III.
Здоровье
В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом
Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина
В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Общество
Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус
Здоровье
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Авто
Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
На острове Пасхи выявили первый случай заражения коронавирусом
На чилийском острове Пасхи, самом удаленном в мире, выявили первый случай заражения коронавирусом.