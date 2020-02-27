Космос

Газета.RuГазета.RuРАН направит жалобу в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink

Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь рассказал, что академия отправит письмо с жалобой в ООН на спутниковую систему Starlink, принадлежащую Илону Маску, потому что система мешает астрономам, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать53
с чего всё началось

РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутниковой системы Starlink

Российская академия наук намерена направить в ООН письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, поскольку развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, рассказал астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
РИА Новости12:40

Подробнее о событии

РАН направит жалобу в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink

Газета.Ru13:54

Российская академия наук собралась жаловаться в ООН на Илона Маска

News.ru13:49

РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутниковой системы Starlink

РИА Новости12:40

Российские ученые захотели пожаловаться в ООН на спутники Илона Маска

Lenta.ru13:40

РАН решила пожаловаться на Маска в ООН

Взгляд.ру13:17

РАН решила пожаловаться на Илона Маска в ООН

НТВ13:10

Российские ученые пожалуются в ООН на тысячи спутников Илона Маска

РЕН ТВ13:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 15:38, Ашберн

Комментарии

Биатлон

Норвегию могут лишить бронзы ЧЕ по биатлону в смешанной эстафете

Решением IBU сборная Норвегии была дисквалифицирована в смешанной эстафете и лишилась третьего места на чемпионате Европы.
Российская газета 14:27
Хоккей

Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина

Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Вести.Ru 14:24
Армия и оружие

Сирийские ПВО сбили ударный беспилотник Турции в Идлибе

RT на русском 14:21
Здоровье

Вернувшийся из Ирана россиянин не смог пройти тест на коронавирус

Журналист Евгений Берг вернулся из Ирана в Москву и решил пройти тест на наличие коронавируса.
Новый День 07:32
Игры

Blizzard рассказала о режиме на двух игроков в Diablo IV

Российская газета 08:29
Общество

Агрегаторы такси могут войти в список бесплатных интернет-ресурсов

Сервисы заказа такси могут пополнить список социально значимых российских интернет-ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно, например, при нулевом балансе.
ТАСС 09:25
Космос

У Земли появился временный естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Капитал страны вчера в 13:36
Наука

Российский «колодец в ад» напугал американского ученого

Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.
РИА Новости 14:05
Экономика

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
РБК 14:27
Происшествия

Француза осудили за изнасилование московской школьницы

Француза Бенжамена Сежурне приговорили к 16 годам колонии строгого режима за изнасилование 14-летней девочки в Москве.
Газета.Ru 13:56
Футбол

Португалия лишилась второй команды в Лиге Европы

«Порту» уступил дома «Байеру» – 1:3 и не смог пробиться в 1/8 финала второго по значимости еврокубка.
Спорт день за днем 15:08
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры теннисистки

Теннисистка подчеркнула, что в течение всей своей карьеры ни разу не жалела о том, что пришла в большой спорт.
Говорит Москва вчера в 08:57
Политика

Со дня убийства Бориса Немцова прошло 5 лет

Томикс Владимирская газета 12:41
Хоккей

«Вашингтон» провел специальную церемонию в честь Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" провел специальную церемонию в честь российского нападающего Александра Овечкина, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 01:05
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Общество

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Lenta.ru 13:55
Общество

Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса

Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.
Интерфакс 11:56
Экономика

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
РИА Новости вчера в 08:24
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Общество

Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое

Число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек, заявил глава минздрава Оливье Веран.
РИА Новости 14:32
Политика

Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма

План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
RT на русском 07:08
Экономика

Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво

Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Газета.Ru вчера в 04:28
Политика

«Левые» в Германии подали жалобу на Меркель из-за убийства Сулеймани

Восемь депутатов бундестага от партии "Левые" подали жалобу в генеральную прокуратуру Германии в отношении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других членов федерального правительства в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, передает агентство DPA со ссылкой на документ.
РИА Новости 12:31
Общество

Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Вести.Ru 06:40
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
Технологии

В AMD объяснили, как они смогли удешевить процессоры

По заверению представителей AMD, новый подход применяется не только для серверных, но и для настольных процессоров, что и позволяет удерживать низкие на фоне Intel цены.
Игромания.ру 15:15
Армия и оружие

Два командира боевиков ликвидированы в сирийской провинции Идлиб

Политика Сегодня вчера в 23:44
Происшествия

В Симферополе сорванная ветром кровля повредила десять автомобилей

Штормовой ветер сорвал со здания НИИ сельского хозяйства в Симферополе кровлю, она повредила 10 автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.
РИА Новости 07:09
Происшествия

Число задержанных после беспорядков в Жмеринке возросло до 19

Украинская полиция, по последним данным, задержала 19 человек после беспорядков в городском совете Жмеринки в Винницкой области.
RT на русском 13:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное