Космос

КоммерсантъКоммерсантъРАН пожалуется ООН на спутниковую систему Илона Маска

Российская академия наук (РАН) считает, что развертывание тысяч спутников системы Starlink, созданной компанией SpaceX Илона Маска, помешает работе астрономов.
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РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутниковой системы Starlink

Российская академия наук намерена направить в ООН письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, поскольку развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, рассказал астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
РИА Новости12:40

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РАН направит жалобу в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink

Газета.Ru13:54

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Lenta.ru13:40

Российские ученые пожалуются в ООН на тысячи спутников Илона Маска

РЕН ТВ13:47

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Взгляд.ру13:17

РАН решила пожаловаться на Илона Маска в ООН

НТВ13:10

РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутниковой системы Starlink

РИА Новости12:40
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Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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