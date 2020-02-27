Российская академия наук намерена направить в ООН письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, поскольку развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, рассказал астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.

с чего всё началось

По оценкам, не менее 30−40% астрономических снимков будут испорчены следами от «светящихся» отраженным от Солнца светом спутников системы Starlink, если Илон Маск реализует свой замысел. Самусь отметил, что сейчас РАН готовит свое письмо для ООН.

РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за его спутников Starlink

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