Космос
REGNUMРАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за его спутников Starlink
По оценкам, не менее 30−40% астрономических снимков будут испорчены следами от «светящихся» отраженным от Солнца светом спутников системы Starlink, если Илон Маск реализует свой замысел. Самусь отметил, что сейчас РАН готовит свое письмо для ООН.
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с чего всё началось
Российская академия наук намерена направить в ООН письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, поскольку развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, рассказал астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.РИА Новости12:40
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