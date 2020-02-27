Космос
ФАНРАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутников Starlink
Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink, так как развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
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с чего всё началось
Российская академия наук намерена направить в ООН письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, поскольку развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, рассказал астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.РИА Новостивчера в 12:40
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