Российская академия наук намерена направить в ООН письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, поскольку развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, рассказал астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.

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Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink, так как развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.

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