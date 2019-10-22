Общество

Портал ПоискПортал ПоискРАН просит Минобрнауки отменить правила общения с зарубежными учеными

22.10.19 Президиум РАН подготовил обращение к Минобрнауки с просьбой отменить приказ, регламентирующий общение российских ученых с зарубежными коллегами. Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-президент РАН Алексей Хохлов.
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Физик
Советский и российский физик, специалист в области физики полимеров. Академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ. Главный редактор журнала «Высокомолекулярные соединения».
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