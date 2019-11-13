Экономика
КоммерсантъРБК: 10 крупнейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
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Экономика
Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
Настроения, связанные с состоянием экономики, ухудшились, констатируют аналитики: в третьем квартале 23% опрошенных заявили, что для них состояние экономики — причина беспокойства (на 5 п.п. больше, чем во втором квартале).
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Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке
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По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
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Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
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Российская газета вчера в 21:00
Общество
Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз
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RT на русском вчера в 07:57
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
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Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Происшествия
Семь человек погибли из-за взрыва у здания МВД Афганистана в Кабуле
Как минимум семь человек погибли в результате взрыва автомобиля возле здания МВД Афганистана в Кабуле.
Коммерсантъ 00:31
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Газета.Ru вчера в 16:30
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Происшествия
В Москве из горящей квартиры спасли 14 человек
Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей квартиры по адресу ул. Профсоюзная, д. 118, к. 1 в Москве.
RT на русском вчера в 23:33
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
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Банки и микрофинансовые организации (МФО), как и коллекторы, должны нести ответственность за чрезмерное усердие при взыскании выплат с должников, считает депутат Госдумы Наталья Костенко.
Известия вчера в 21:27
Политика
Китайские СМИ предупредили НАТО о последствиях выпадов в адрес Пекина
В статье подчеркивается, что диалог по вопросам безопасности между США, Австралией, Индией и Японией, первое межминистерское заседание которого состоялось 26 сентября в Нью-Йорке, "со все более ощутимой вероятностью эволюционирует в азиатский аналог НАТО", направленный против Пекина.
ТАСС вчера в 22:50
Фигурное катание
ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе
Metaratings вчера в 05:05
Политика
Путин посетит Бразилию для участия в саммите БРИКС
ТАСС вчера в 16:00
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Звезда КВН Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП
StarHit.ru вчера в 10:00
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
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Энергетика
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ТАСС вчера в 23:24
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Чемпионат 11 ноября в 15:12
Политика
Путин: На космодроме Восточный продолжают воровать деньги
Президент посещал космодром Восточный в сентябре 2019 года.
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Политика
Госдеп США эвакуирует из Боливии семьи своих чиновников
Госдепартамент США распорядился об эвакуации из Боливии семей сотрудников ведомства, а также тех сотрудников, чьи функции не являются чрезвычайными.
Росбалт вчера в 22:59
Общество
Названы причины просрочек россиян по кредитам
Основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
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Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Авто
Компания Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения
Новый Kia Optima, третье поколение, планируется к выпуску в декабре 2019 года.
SpeedMe 11 ноября в 22:00