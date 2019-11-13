Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: 10 крупнейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей

Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
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РБК рассказало о накопленном запасе 10 крупнейших российских компаний

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